56-річний чоловік, якого 21 січня поранив дрон на Херсонщині, помер у лікарні – ОВА

21 січня внаслідок дронової атаки на Херсонщині травми отримав 56-річний чоловік, його доставили у лікарню, але сьогодні він помер.

Джерело: начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram

Пряма мова: "У лікарні помер 56-річний чоловік, який учора зранку потрапив під удар російського БпЛА у Херсоні. Мої співчуття рідним і близьким загиблого".

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Деталі: У своєму дописі Прокудін повідомив, що 21 січня поранення отримали ще 3 людей. 2 чоловіків зазнали травм середньої тяжкості, а за життя тяжкопораненої жінки лікарі продовжують боротися.

У Херсонській ОВА зазначили, що протягом минулої доби росіяни завдавали авіаційних ударів по населених пунктах Херсонщини. Внаслідок обстрілів пошкоджено 2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Крім того, окупанти пошкодили газопровід і приватні автомобілі. Загинула людина, ще 11 отримали поранення.

Нагадаємо:

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8 вересня у Дніпровському районі Херсона шестеро людей постраждали через атаку російського безпілотника. Четверо з них у цей момент перебували у маршрутці, ще двоє – на вулиці.

Увечері понеділка росіяни обстріляли Херсон, постраждав 67-річний чоловік.

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