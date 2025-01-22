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56-летний мужчина, которого 21 января ранил дрон на Херсонщине, умер в больнице – ОВА

Украинская правдаСреда, 22 января 2025, 09:29
56-летний мужчина, которого 21 января ранил дрон на Херсонщине, умер в больнице – ОВА
Российский FPV-дрон с прикрепленным самодельным взрывным устройством. Иллюстративное фото предоставлено УП жителями Херсона

21 января в результате дроновой атаки на Херсонщине травмы получил 56-летний мужчина, его доставили в больницу, но сегодня он умер.

Источник: начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "В больнице умер 56-летний мужчина, который вчера утром попал под удар российского БпЛА в Херсоне. Мои соболезнования родным и близким погибшего". 

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Детали: В своей заметке Прокудин сообщил, что 21 января ранения получили еще 3 человека. 2 мужчин получили травмы средней тяжести, а за жизнь тяжелораненой женщины врачи продолжают бороться.

В Херсонской ОГА отметили, что за прошедшие сутки россияне наносили авиационные удары по населенным пунктам Херсонщины. В результате обстрелов повреждены 2 многоэтажки и 7 частных домов. Кроме того, оккупанты повредили газопровод и частные автомобили. Погиб человек, еще 11 получили ранения.

Напомним: 

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Херсонская областьбеспилотникироссийско-украинская война
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