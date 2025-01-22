В ніч на 22 січня Росія атакувала 99 безпілотниками: ППО збила 65 дронів
В ніч на 22 січня Росія випустила майже сотню ударних безпілотників по Україні, протиповітряна оборона збила 65 ворожих дронів, 30 – не досягли цілі.
Джерело: Повітряні сили в соцмережах
Деталі: З 19.00 21 січня противник атакував 99-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Чауда – ТОТ Криму, Міллерово, Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ.
Повідомляється, що станом на 09.00 підтверджено збиття 65-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.
30 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено установи, промислові підприємства, господарчі будівлі, приватні та багатоквартирні будинки у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях.
Спеціальні служби ліквідовують наслідки, попередньо без жертв та постраждалих.
Передісторія:
- Увечері 21 січня в Миколаєві пролунали вибухи. Повідомлялося, що армія РФ атакувала місто ударними дронами, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки, об’єкти інфраструктури. Постраждали мирні мешканці.