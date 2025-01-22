Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ніч на 22 січня Росія атакувала 99 безпілотниками: ППО збила 65 дронів

Валентина РоманенкоСереда, 22 січня 2025, 11:10
В ніч на 22 січня Росія атакувала 99 безпілотниками: ППО збила 65 дронів
збитий дрон ворога. ілюстративне фото Нацгвардії

В ніч на 22 січня Росія випустила майже сотню ударних безпілотників по Україні, протиповітряна оборона збила 65 ворожих дронів, 30 – не досягли цілі.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Деталі: З 19.00 21 січня противник атакував 99-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Чауда – ТОТ Криму, Міллерово, Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Реклама:

Повідомляється, що станом на 09.00 підтверджено збиття 65-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

30 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено установи, промислові підприємства, господарчі будівлі, приватні та багатоквартирні будинки у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях.

РЕКЛАМА:

Спеціальні служби ліквідовують наслідки, попередньо без жертв та постраждалих.

Передісторія: 

  • Увечері 21 січня в Миколаєві пролунали вибухи. Повідомлялося, що армія РФ атакувала місто ударними дронами, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки, об’єкти інфраструктури. Постраждали мирні мешканці.

ШахедППОПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ЗМІ: Арахамія був у Капітолії на інавгурації Трампа
USAID в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти – ЗМІ
Україна повторно влучила по нафтопереробному заводу в Рязанській області – Генштаб
Над Україною уночі збили 50 БПЛА
Білоруси "обирають" Лукашенка на сьомий термін
Маск не отримав офіс поруч з Овальним кабінетом Трампа – ЗМІ
Усі новини...
Шахед
В ніч на 20 січня РФ атакувала балістикою і дронами: ППО збила 93 безпілотники
Румунія піднімала винищувачі через "Шахеди" над Дунаєм, один дрон міг впасти навпроти Ізмаїла
Сили оборони збили 34 ударні дрони в 11 областях України
Останні новини
17:18
Депортація усіх нелегальних мігрантів США може скоротити ВВП на 8% – Bloomberg
17:13
Одеська письменниця заявила, що її сина побили представники ТЦК: проводиться перевірка
16:43
Пес Лукашенка надзюрив на дільницю, де голосував господар
16:34
відеоТурборежим Трампа, генерали за ґратами та жесть в АОЗ. Новий випуск УП Тиждень
16:21
Туск стривожений "зловісними" заявами на мітингу ультраправих Німеччини
16:00
колонкаЯк мотивувати 18-річних вступати в ЗСУ – поради Філімонова з "Вовків Да Вінчі"
16:00
ЗМІ: Арахамія був у Капітолії на інавгурації Трампа
15:55
Правоохоронці встановили особи підлітків, які побили хлопця на Київщині: їх опитують
15:36
Лукашенко: "Орєшнік" буде в Білорусі з дня на день
15:18
"Не дозволяйте ШІ обкрадати артистів": Пол Маккартні закликав захистити авторські права
Усі новини...
Реклама:
Реклама: