В ночь на 22 января Россия атаковала 99 беспилотниками: ПВО сбила 65 дронов
В ночь на 22 января Россия выпустила почти сотню ударных беспилотников по Украине, противовоздушная оборона сбила 65 вражеских дронов, 30 - не достигли цели.
Источник: Воздушные силы в соцсетях
Детали: С 19.00 21 января противник атаковал 99-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Чауда - ВОТ Крыма, Миллерово, Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ.
Сообщается, что по состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 65-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
30 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).
В результате ночной вражеской атаки повреждены учреждения, промышленные предприятия, хозяйственные постройки, частные и многоквартирные дома в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской, Сумской и Хмельницкой областях.
Специальные службы ликвидируют последствия, предварительно без жертв и пострадавших.
Предыстория:
- Вечером 21 января в Николаеве прогремели взрывы. Сообщалось, что армия РФ атаковала город ударными дронами, в результате чего повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и есть пострадавшие среди мирного населения.