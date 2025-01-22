В ночь на 22 января Россия атаковала 99 беспилотниками: ПВО сбила 65 дронов

В ночь на 22 января Россия выпустила почти сотню ударных беспилотников по Украине, противовоздушная оборона сбила 65 вражеских дронов, 30 - не достигли цели.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Детали: С 19.00 21 января противник атаковал 99-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Чауда - ВОТ Крыма, Миллерово, Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ.

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Сообщается, что по состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 65-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

30 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате ночной вражеской атаки повреждены учреждения, промышленные предприятия, хозяйственные постройки, частные и многоквартирные дома в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской, Сумской и Хмельницкой областях.

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Специальные службы ликвидируют последствия, предварительно без жертв и пострадавших.

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