Посланцю Трампа в Україні буде важко досягти хоч якоїсь мирної угоди – WSJ

Спецпредставнику з питань України та Росії Кіту Келлогу, якому президент США Дональд Трамп доручив закінчити війну за 100 днів, буде дуже непросто напрацювати хоч якусь мирну угоду, бо він не має дипломатичного досвіду, ніколи не мав значного впливу на політику і не йтиме врозріз з ідеями Трампа, пише The Wall Street Journal.

Джерело: WSJ

Дослівно видання: "Президент США Трамп доручив генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів. Майже ніхто не вірить, що він зможе це зробити. Особливо росіяни.

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Скоріше вони кажуть, що роль Келлога як спеціального посланника в Україні є початковим кроком у мирних переговорах, які Трамп має намір контролювати самостійно. Але укласти угоду з російським президентом Володимиром Путіним буде набагато складніше, ніж обіцяв Трамп під час передвиборчої кампанії, коли він заявив, що припинить конфлікт ще до того, як вступить на посаду".

Деталі: Видання акцентує, що, попри гучні заяви, війна досі триває, а правитель Росії Володимир Путін у день інавгурації Трампа дав зрозуміти, що він не поспішає з врегулюванням конфлікту.

WSJ пише, що Келлог як спецпредставник звісно консультуватиме Трампа щодо переговорів, але не зрозуміло, чи потребує Трамп "багато порад".

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Джон Болтон, який стикався з Трампом, коли був радником з нацбезпеки в Білому домі в 2018 і 2019 роках, сказав, що одного разу чув, як Трамп сказав, що йому подобається Келлог, тому що він "ніколи не висловлює свою думку, якщо я не попрошу його про це".

Видання пише, що Келлог назвав себе затятим прихильником Трампа у 2015 році, коли працював його неоплачуваним радником. А колеги Келлога розповіли, що протягом чотирьох років роботи у Білому домі Трампа той був постійним гостем в Овальному кабінеті, часто прислухався до розмов, але рідко брав у них участь.

Колишні колеги Келлога кажуть, що його військовий досвід може бути важливим для президента, коли він зважує наслідки надання або ненадання допомоги Україні. Водночас вони наголошують, що Келлог ніколи не працював дипломатом, і його досвід роботи в Білому домі свідчить про те, що він не братиме участі в жодних реальних переговорах з Росією.

"Трамп насолоджується його компанією і бачить у ньому надзвичайно відданого хлопця, але він ніколи не мав жодного значущого впливу на політику. І він (Келлог – ред.), безумовно, не збирається придумувати щось, що відхиляється від думок Трампа", – сказав один з колишніх співробітників Ради нацбезпеки, який працював з Келлогом в адміністрації Трампа.

WSJ також пише, що Росія не висловила жодної зацікавленості у співпраці з Келлогом.

Болтон побоюється, що Трамп на майбутніх переговорах може змусити Київ піти на руйнівні поступки Москві, "тому що, я думаю, що Путін знає, як грати з Трампом", а Келлог навряд чи стане стримуючим фактором проти впливу Путіна.

"Він (Келлог – ред.) просто робитиме те, що скаже йому Трамп. Він може трошки протестувати, але Трамп обрав Келлога не за його незалежні судження", – вважає Болтон.

Детальніше про спецпредставника Трампа щодо України Кіта Келлога читайте в статті "Європейської правди".