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Посланнику Трампа в Украине будет трудно достичь хоть какого-то мирного соглашения – WSJ

Ирина БалачукСреда, 22 января 2025, 11:09
Посланнику Трампа в Украине будет трудно достичь хоть какого-то мирного соглашения – WSJ
Президент США Дональд Трамп и спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог. Фото Getty images

Спецпредставителю по вопросам Украины и России Киту Келлогу, которому президент США Дональд Трамп поручил закончить войну за 100 дней, будет очень непросто наработать хоть какое-то мирное соглашение, потому что он не имеет дипломатического опыта, никогда не имел значительного влияния на политику и не будет идти вразрез с идеями Трампа, пишет The Wall Street Journal.

Источник: WSJ

Дословно издание: "Президент США Трамп поручил генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу закончить войну в Украине за сто дней. Почти никто не верит, что он сможет это сделать. Особенно россияне.

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Скорее они говорят, что роль Келлога как специального посланника в Украине является начальным шагом в мирных переговорах, которые Трамп намерен контролировать самостоятельно. Но заключить соглашение с российским президентом Владимиром Путиным будет гораздо сложнее, чем обещал Трамп во время предвыборной кампании, когда он заявил, что прекратит конфликт еще до того, как вступит в должность".

Детали: Издание акцентирует, что, несмотря на громкие заявления, война до сих пор продолжается, а правитель России Владимир Путин в день инаугурации Трампа дал понять, что он не спешит с урегулированием конфликта. 

WSJ пишет, что Келлог как спецпредставитель конечно будет консультировать Трампа по переговорам, но не понятно, нуждается ли Трамп во "многих советах".

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Джон Болтон, который сталкивался с Трампом, когда был советником по нацбезопасности в Белом доме в 2018 и 2019 годах, сказал, что однажды слышал, как Трамп сказал, что ему нравится Келлог, потому что он "никогда не высказывает свое мнение, если я не попрошу его об этом".

Издание пишет, что Келлог назвал себя ярым сторонником Трампа в 2015 году, когда работал его неоплачиваемым советником. А коллеги Келлога рассказали, что в течение четырех лет работы в Белом доме Трампа тот был постоянным гостем в Овальном кабинете, часто прислушивался к разговорам, но редко принимал в них участие.

Бывшие коллеги Келлога говорят, что его военный опыт может быть важным для президента, когда он взвешивает последствия предоставления или непредоставления помощи Украине. В то же время они отмечают, что Келлог никогда не работал дипломатом, и его опыт работы в Белом доме свидетельствует о том, что он не будет участвовать ни в каких реальных переговорах с Россией.

"Трамп наслаждается его компанией и видит в нем чрезвычайно преданного парня, но он никогда не имел никакого значимого влияния на политику. И он (Кэллог – ред.), безусловно, не собирается придумывать что-то, что отклоняется от мнения Трампа", – сказал один из бывших сотрудников Совета нацбезопасности, который работал с Кэллогом в администрации Трампа.

WSJ также пишет, что Россия не выразила никакой заинтересованности в сотрудничестве с Келлогом.

Болтон опасается, что Трамп на предстоящих переговорах может заставить Киев пойти на разрушительные уступки Москве, "потому что, я думаю, что Путин знает, как играть с Трампом", а Келлог вряд ли станет сдерживающим фактором против влияния Путина.

"Он (Кэллог – ред.) просто будет делать то, что скажет ему Трамп. Он может немножко протестовать, но Трамп выбрал Келлога не за его независимые суждения", – считает Болтон.

Подробнее о спецпредставителе Трампа по Украине Ките Келлоге читайте в статье "Европейской правды".

СШАРосcияУкраинапереговоры
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