Зеленський закликав Алієва тиснути на РФ через катастрофу літака AZAL
Середа, 22 січня 2025, 13:52
Президент Володимир Зеленський зустрівся із лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим і закликав тиснути на Росію щодо авіатрощі літака "Азербайджанських авіаліній", щоб змусити агресора "говорити правду" та розкрити деталі злочину.
Джерело: Зеленський у соцмережах
Дослівно: "Під час зустрічі з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим іще раз висловив співчуття у зв’язку з катастрофою літака "Азербайджанських авіаліній" та загибеллю людей.
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Докази з місця катастрофи очевидні, важливо тиснути на Росію, щоб змусити її говорити правду".
Деталі: Також Зеленський повідомив, що обговорив із Алієвим двосторонні відносини та їх розвиток у майбутньому: збільшення товарообігу між державами на перспективу, співпраця в енергетичній сфері.
Нагадаємо:
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- Літак Azerbaijan Airlines, що летів із Баку до Грозного, впав у Казахстані із майже 70 пасажирами на борту, кілька людей змогли вижити, вони у важкому стані.
- Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що літак Azerbaijani Airlines, який зазнав лиха над територією РФ, був обстріляний із землі.
- Глава Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з Алієвим попросив вибачення що "трагічний інцидент із літаком Azerbaijan Airlines стався в повітряному просторі Росії", але провини росіян не визнав.