Зеленський закликав Алієва тиснути на РФ через катастрофу літака AZAL

Президент Володимир Зеленський зустрівся із лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим і закликав тиснути на Росію щодо авіатрощі літака "Азербайджанських авіаліній", щоб змусити агресора "говорити правду" та розкрити деталі злочину.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Дослівно: "Під час зустрічі з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим іще раз висловив співчуття у зв’язку з катастрофою літака "Азербайджанських авіаліній" та загибеллю людей.

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Докази з місця катастрофи очевидні, важливо тиснути на Росію, щоб змусити її говорити правду".

Деталі: Також Зеленський повідомив, що обговорив із Алієвим двосторонні відносини та їх розвиток у майбутньому: збільшення товарообігу між державами на перспективу, співпраця в енергетичній сфері.

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