Зеленский призвал Алиева давить на РФ из-за катастрофы самолета AZAL

Президент Владимир Зеленский встретился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвал давить на Россию по авиакатастрофе самолета "Азербайджанских авиалиний", чтобы заставить агрессора "говорить правду" и раскрыть детали преступления.

Источник: Зеленский в соцсетях

Дословно: "Во время встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым еще раз выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний" и гибелью людей.

Реклама:

Доказательства с места катастрофы очевидны, важно давить на Россию, чтобы заставить ее говорить правду".

Детали: Также Зеленский сообщил, что обсудил с Алиевым двусторонние отношения и их развитие в будущем: увеличение товарооборота между государствами на перспективу, сотрудничество в энергетической сфере.

Напомним:

РЕКЛАМА: