Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский призвал Алиева давить на РФ из-за катастрофы самолета AZAL

Алена МазуренкоСреда, 22 января 2025, 13:52
Зеленский призвал Алиева давить на РФ из-за катастрофы самолета AZAL
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский встретился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвал давить на Россию по авиакатастрофе самолета "Азербайджанских авиалиний", чтобы заставить агрессора "говорить правду" и раскрыть детали преступления.

Источник: Зеленский в соцсетях

Дословно: "Во время встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым еще раз выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний" и гибелью людей.

Реклама:

Доказательства с места катастрофы очевидны, важно давить на Россию, чтобы заставить ее говорить правду".

Детали: Также Зеленский сообщил, что обсудил с Алиевым двусторонние отношения и их развитие в будущем: увеличение товарооборота между государствами на перспективу, сотрудничество в энергетической сфере.

Напомним:

РЕКЛАМА:
  • Самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, упал в Казахстане с почти 70 пассажирами на борту, несколько человек смогли выжить, они в тяжелом состоянии.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет Azerbaijan Airlines который потерпел бедствие над территорией РФ, был обстрелян с земли.
  • Глава России Владимир Путин во время телефонного разговора с Алиевым извинился, что "трагический инцидент с самолетом Azerbaijan Airlines произошел в воздушном пространстве России", но вины россиян не признал.

авиаАзербайджанРосcияЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоМэр Харькова сообщил о прилете и масштабном пожаре в одном из районов города
В Киеве демонтировали памятник Павлову
МИД считает нелегитимными "выборы" в Беларуси: политическое шоу одного человека
Зеленский о мобилизации: Если половина армии пойдет домой, надо было в первый день сдаваться
видеоЭкс-главу Броварской РГА оштрафовали за пьяное ДТП с пострадавшими. Прокуратура подает апелляцию
Будут ли продавать Киево-Могилянскую академию? В МОН ответили
Все новости...
авиа
Россия пыталась глушить и "подсвечивать" военный самолет Франции над Балтийским морем
Норвегия поднимала свои истребители F-35 в Польше из-за России
Поднятые с российской "Оленьи" Ту-95МС осуществили пуски ракет
Последние новости
02:30
СМИ: Минюст США уволил юристов, работавших над делом Трампа о штурме Капитолия
01:32
Рязанский НПЗ в России приостановил работу после атаки дронов – Reuters
00:58
На Киевщине силы ПВО работают по вражеским дронам
00:42
ОбновленоМэр Харькова сообщил о прилете и масштабном пожаре в одном из районов города
00:30
В Бельгии предпримут последнюю попытку для формирования коалиционного правительства
00:08
В Сумах прогремела серия взрывов – СМИ
23:57
Новости экономики 27 января: продление санкций, средства от вылова рыбы, рост госдолга
23:46
Бизнес-омбудсмен рассказал, как преодолеть коррупцию на таможне
23:29
В Киеве демонтировали памятник Павлову
23:08
"Папа у нас – тыл". Как мама и дочь служат в бригаде "Хартия"
Все новости...
Реклама:
Реклама: