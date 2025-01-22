Зеленский призвал Алиева давить на РФ из-за катастрофы самолета AZAL
Президент Владимир Зеленский встретился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвал давить на Россию по авиакатастрофе самолета "Азербайджанских авиалиний", чтобы заставить агрессора "говорить правду" и раскрыть детали преступления.
Источник: Зеленский в соцсетях
Дословно: "Во время встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым еще раз выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний" и гибелью людей.
Доказательства с места катастрофы очевидны, важно давить на Россию, чтобы заставить ее говорить правду".
Детали: Также Зеленский сообщил, что обсудил с Алиевым двусторонние отношения и их развитие в будущем: увеличение товарооборота между государствами на перспективу, сотрудничество в энергетической сфере.
Напомним:
- Самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, упал в Казахстане с почти 70 пассажирами на борту, несколько человек смогли выжить, они в тяжелом состоянии.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет Azerbaijan Airlines который потерпел бедствие над территорией РФ, был обстрелян с земли.
- Глава России Владимир Путин во время телефонного разговора с Алиевым извинился, что "трагический инцидент с самолетом Azerbaijan Airlines произошел в воздушном пространстве России", но вины россиян не признал.