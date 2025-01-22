Росія посилила авіаційні обстріли Чернігівщини – прикордонники

У 2025 році росіяни продовжують активно завдавати авіаударів по прикордонних регіонах України. Особливо інтенсивно ворог обстрілює Чернігівщину.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу в Укрінформі

Пряма мова: "Щодо кордону з РФ. Ворог не припиняє обстрілювати прикордоння трьох областей. Це Чернігівщина, Сумщина та Харківщина. Тільки з початку цього року нашими прикордонними групами зафіксовано понад 2,5 тисячі обстрілів, які здійснила Росія по цих територіях. 55 із них були із застосуванням авіації, а понад тисячу – із застосуванням артилерії, понад 1400 – із застосуванням безпілотних літальних апаратів".

Реклама:

Деталі: Речник підкреслив, що особливо активно від початку року росіяни обстрілюють за допомогою авіації Чернігівщину.

"До цього авіація ворога більш активно застосовувалась виключно по Сумському напрямку. Зараз ми бачимо обстріли й по території Чернігівської області, і по території Сумщини", – додав він.

Нагадаємо:

РЕКЛАМА: