Росія посилила авіаційні обстріли Чернігівщини – прикордонники
У 2025 році росіяни продовжують активно завдавати авіаударів по прикордонних регіонах України. Особливо інтенсивно ворог обстрілює Чернігівщину.
Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу в Укрінформі
Пряма мова: "Щодо кордону з РФ. Ворог не припиняє обстрілювати прикордоння трьох областей. Це Чернігівщина, Сумщина та Харківщина. Тільки з початку цього року нашими прикордонними групами зафіксовано понад 2,5 тисячі обстрілів, які здійснила Росія по цих територіях. 55 із них були із застосуванням авіації, а понад тисячу – із застосуванням артилерії, понад 1400 – із застосуванням безпілотних літальних апаратів".
Деталі: Речник підкреслив, що особливо активно від початку року росіяни обстрілюють за допомогою авіації Чернігівщину.
"До цього авіація ворога більш активно застосовувалась виключно по Сумському напрямку. Зараз ми бачимо обстріли й по території Чернігівської області, і по території Сумщини", – додав він.
Нагадаємо:
- Восени Генштаб повідомляв, що російська авіація завдає ударів по території Курської області.