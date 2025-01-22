Россия усилила авиационные обстрелы Черниговщины – пограничники

В 2025 году россияне продолжают активно наносить авиаудары по приграничным регионам Украины. Особенно интенсивно враг обстреливает Черниговскую область.

Источник: представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга в Укринформе

Прямая речь: "Относительно границы с РФ. Враг не прекращает обстреливать приграничье трех областей. Это Черниговская, Сумская и Харьковская области. Только с начала этого года нашими пограничными группами зафиксировано более 2,5 тысячи обстрелов, которые осуществила Россия по этим территориям. 55 из них были с применением авиации, а более тысячи – с применением артиллерии, более 1400 – с применением беспилотных летательных аппаратов".

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Детали: Спикер подчеркнул, что особенно активно с начала года россияне обстреливают с помощью авиации Черниговскую область.

"До этого авиация врага более активно применялась исключительно по Сумскому направлению. Сейчас мы видим обстрелы и по территории Черниговской области, и по территории Сумщины", – добавил он.

Напомним:

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