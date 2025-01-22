Зеленський: США мають бути частиною миротворчих сил в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що будь-які ефективні миротворчі сили, розгорнуті в Україні, повинні включати американські війська.

Джерело: інтерв'ю Зеленського виданню Bloomberg

Деталі: Зеленський вважає, що європейські союзники України не мають достатньої кількості солдатів, щоб стримати армію російського лідера Володимира Путіна.

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Пряма мова: "Цього не може бути без Сполучених Штатів. Навіть якщо деякі європейські друзі думають, що це можливо, це не так. Ніхто не буде ризикувати без Сполучених Штатів".

Деталі: Зеленський попередив, що без довгострокових зобов'язань з боку західних союзників України Путін скористається припиненням вогню як можливістю переозброїтися та розпочати новий наступ.

Пряма мова: "Припинення війни має бути перемогою Трампа, а не Путіна. Путін для нього ніхто".

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Більше деталей: Зеленський зазначив, що хоче отримати гарантії безпеки від Трампа, перш ніж вступати в прямі переговори з Путіним.

Пряма мова: "Єдине питання в тому, які гарантії безпеки, і, чесно кажучи, я хочу мати розуміння перед переговорами. Якщо він (Трамп - УП) зможе гарантувати цю міцну і незворотну безпеку для України, ми будемо рухатися цим дипломатичним шляхом".

Що передувало: На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Зеленський заявив, що для запобігання новому нападу Росії на Україну після досягнення угоди про припинення вогню необхідно щонайменше 200 тисяч європейських миротворців.