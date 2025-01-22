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Зеленский: США должны быть частью миротворческих сил в Украине

Евгений КизиловСреда, 22 января 2025, 18:00
Зеленский: США должны быть частью миротворческих сил в Украине
Фото: Hollie Adams / Bloomberg

Президент Владимир Зеленский заявил, что любые эффективные миротворческие силы, развернутые в Украине, должны включать американские войска.

Источник: интервью Зеленского изданию Bloomberg

Детали: Зеленский считает, что европейские союзники Украины не имеют достаточного количества солдат, чтобы сдержать армию российского лидера Владимира Путина.

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Прямая речь: "Этого не может быть без Соединенных Штатов. Даже если некоторые европейские друзья думают, что это возможно, это не так. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов".

Детали: Зеленский предупредил, что без долгосрочных обязательств со стороны западных союзников Украины Путин воспользуется прекращением огня как возможностью перевооружиться и начать новое наступление.

Прямая речь: "Прекращение войны должно быть победой Трампа, а не Путина. Путин для него никто".

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Больше деталей: Зеленский отметил, что хочет получить гарантии безопасности от Трампа, прежде чем вступать в прямые переговоры с Путиным.

Прямая речь: "Единственный вопрос в том, какие гарантии безопасности, и, честно говоря, я хочу иметь понимание перед переговорами. Если он (Трамп - УП) сможет гарантировать эту прочную и необратимую безопасность для Украины, мы будем двигаться этим дипломатическим путем".

Что предшествовало: На Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский заявил, что для предотвращения нового нападения России на Украину после достижения соглашения о прекращении огня необходимо не менее 200 тысяч европейских миротворцев.

войнаСШАЗеленскиймиротворцы
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