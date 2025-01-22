Справа про прорив РФ на Харківщині: суд арештував генерала Горбенка із заставою в 25 млн

Печерський райсуд Києва арештував на 2 місяці колишнього командира125 окремої бригади ТрО Артура Горбенка, який фігурує у справі про провал оборони Харківщини, з правом внести заставу у 25 млн гривень.

Джерело: hromadske

Деталі: Адвокат Горбенка Станіслав Пелюк заявив, що така сума застави неспівмірна із доходами "військовослужбовця на пенсії". А прокурор, мовляв, ще напередодні говорив, що проситиме заставу у 10 млн гривень.

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Представники захисту зізналися, що очікували, що суд не відмовить у взятті Горбенка під варту. Наразі на рішення готують апеляційну скаргу.

Що передувало: Колишньому командувачу оперативно-тактичного управління "Харків", бригадному генералу Юрію Галушкіну Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 5 мільйонів гривень.

П’ятий президент Петро Порошенко заявив про намір внести заставу за Галушкіна. Згодом він повідомив, що необхідну суму вже сплатила інша юридична особа. Ім’я заставодавця наразі не розголошується.

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Передісторія:

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України 20 січня затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, через яку ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Як повідомили джерела УП, йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна .

генерал-лейтенанта та полковника . 21 січня суд арештував Лапіна.

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