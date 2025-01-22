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Дело о прорыве РФ на Харьковщине: суд арестовал генерала Горбенко с залогом в 25 млн

Валентина РоманенкоСреда, 22 января 2025, 18:00
Дело о прорыве РФ на Харьковщине: суд арестовал генерала Горбенко с залогом в 25 млн
Горбенко в суде. фото - hromadske

Печерский райсуд Киева арестовал на 2 месяца бывшего командира125 отдельной бригады ТрО Артура Горбенко, который фигурирует в деле о провале обороны Харьковщины, с правом внести залог в 25 млн гривен.

Источник: hromadske

Детали: Адвокат Горбенко Станислав Пелюк заявил, что такая сумма залога несоизмерима с доходами "военнослужащего на пенсии". А прокурор, мол, еще накануне говорил, что будет просить залог в 10 млн гривен.

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Представители защиты признались, что ожидали, что суд не откажет во взятии Горбенко под стражу. Сейчас на решение готовят апелляционную жалобу.

Что предшествовало: Бывшему командующему оперативно-тактического управления "Харьков", бригадному генералу Юрию Галушкину Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 5 миллионов гривен.

Пятый президент Петр Порошенко заявил о намерении внести залог за Галушкина. Впоследствии он сообщил, что необходимую сумму уже оплатило другое юридическое лицо. Имя залогодателя пока не разглашается.

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Предыстория:

  • Работники Государственного бюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности Украины 20 января задержали бывших командиров: двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, из-за которой враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года.
  • Как сообщили источники УП, речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.
  • 21 января суд арестовал Лапина.

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