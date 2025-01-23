Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог окупував Нововасилівку на Донеччині – DeepState

Ольга Глущенко Четвер, 23 січня 2025, 01:08
Ворог окупував Нововасилівку на Донеччині – DeepState
карта DeepState

За даними проєкту DeepState, росіяни окупували Нововасилівку, а також просунулися біля низки населених пунктів на Донеччині.

Джерело: DeepState

Деталі: У ніч проти 23 січня аналітики проєкту повідомили, що ворог окупував Нововасилівку на Донеччині.

Реклама:

Дослівно: "…а також (ворог – ред.) просунувся у Великій Новосілці, Новоандріївці, біля Часового Яру, Янтарного, Петропавлівки, Ясенового, Котлиного, Воздвиженки та Баранівки".

Що передувало: Генштаб ЗСУ повідомляв, що від початку доби 22 січня на фронті відбулось 103 бойових зіткнення, з них 55 – на Покровському напрямку.

Донецька областьокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоРосіяни обстріляли Покровськ і Костянтинівку: є загибла і 4 поранених
ЗМІ: Арахамія був у Капітолії на інавгурації Трампа
USAID в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти – ЗМІ
Над Україною уночі збили 50 БПЛА
Білоруси "обирають" Лукашенка на сьомий термін
Маск не отримав офіс поруч з Овальним кабінетом Трампа – ЗМІ
Усі новини...
Донецька область
Є чим стріляти й літати, немає кому воювати: 110 бригада розповіла про ситуацію навколо Великої Новосілки
ЗСУ відкинули росіян біля Шевченка та Удачного, але відступили в інших районах – DeepState
Росіяни просунулися на Харківщині, Луганщині та Донеччині – DeepState
Останні новини
18:54
футболДовбик забив черговий гол з пенальті та приніс перемогу "Ромі" у матчі чемпіонату Італії
18:47
Тихановська вважає перемогу України можливістю для зміни влади в Білорусі
18:30
За тиждень Нацбанк зменшив продаж валюти до 756 мільйонів доларів
18:20
Єврокомісія: "вибори" Лукашенка – фіктивні і позбавлені легітимності
18:04
фотоРосіяни обстріляли Покровськ і Костянтинівку: є загибла і 4 поранених
17:56
Швеція допомагає Латвії розслідувати пошкодження підводного кабеля
17:49
Де отримати безоплатну психологічну допомогу або кризову консультацію: перелік сервісів
17:46
У Балтійському морі пошкоджено латвійський підводний кабель: схоже на зовнішній вплив
17:32
66% німців підтримують жорсткий план Мерца проти нелегальної міграції
17:18
Депортація усіх нелегальних мігрантів США може скоротити ВВП на 8% – Bloomberg
Усі новини...
Реклама:
Реклама: