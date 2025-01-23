Ворог окупував Нововасилівку на Донеччині – DeepState

За даними проєкту DeepState, росіяни окупували Нововасилівку, а також просунулися біля низки населених пунктів на Донеччині.

Джерело: DeepState

Деталі: У ніч проти 23 січня аналітики проєкту повідомили, що ворог окупував Нововасилівку на Донеччині.

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Дослівно: "…а також (ворог – ред.) просунувся у Великій Новосілці, Новоандріївці, біля Часового Яру, Янтарного, Петропавлівки, Ясенового, Котлиного, Воздвиженки та Баранівки".

Що передувало: Генштаб ЗСУ повідомляв, що від початку доби 22 січня на фронті відбулось 103 бойових зіткнення, з них 55 – на Покровському напрямку.