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Враг оккупировал Нововасильевку на Донетчине – DeepState

Ольга ГлущенкоЧетверг, 23 января 2025, 01:08
Враг оккупировал Нововасильевку на Донетчине – DeepState
карта DeepState

По данным проекта DeepState, россияне оккупировали Нововасильевку, а также продвинулись возле ряда населенных пунктов в Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: В ночь на 23 января аналитики проекта сообщили, что враг оккупировал Нововасильевку в Донецкой области.

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Дословно: "...а также (враг – ред.) продвинулся в Великой Новоселке, Новоандреевке, у Часового Яра, Янтарного, Петропавловки, Ясенового, Котлиного, Воздвиженки и Барановки".

Что предшествовало: Генштаб ВСУ сообщал, что с начала суток 22 января на фронте состоялось 103 боевых столкновения, из них 55 – на Покровском направлении.

Донецкая областьоккупациявойна
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