Росіяни атакували Запоріжжя: загинув чоловік, поранено 51 людину, серед них – немовля

На світанку 23 січня росіяни знову атакували Запоріжжя, пролунало мінімум 4 вибухи, внаслідок атаки загинув чоловік, а 51 людина отримала поранення, серед постраждалих – двомісячне немовля.

Джерело: "Суспільне Запоріжжя", голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: О 4 ранку "Суспільне" повідомило про вибухи в Запоріжжі, а о 4:09 – про повторні вибухи.

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Пряма мова Федорова: "Ворог знову бʼє по місту. Мінімум 4 вибухи пролунало у Запоріжжі. Попередньо, є постраждалі. Є попередня інформація про людей під завалами".

Оновлено: Пізніше він повідомив, що серед постраждалих – четверо співробітників ДСНС, яких доправили в лікарню.

Крім того, внаслідок удару пошкоджені житлові будинки у місті. Вибуховою хвилею вибиті вікна, понівечено дах.

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наслідки російської атаки на Запоріжжя вранці 23 січня фото: Запорізька ОВА

Після 5 ранку Федоров зазначив, що кількість постраждалих зросла до 16, зокрема, 5 у важкому стані. Голова ОВА додав, що серед постраждалих через удар росіян – двомісячна дитина.

фото: Запорізька ОВА

фото: Запорізька ОВА

фото: Запорізька ОВА

Після 6 ранку Федоров повідомив, що ракетна атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини: загинув 47-річний чоловік.

Оновлено: О 7:30 Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до 24 людей.

Об 11:30 стало відомо, що постраждали щонайменше 45 мешканців.

"Люди продовжують звертатись до медичних закладів після нічної ворожої атаки", – зазначив Федоров.

О 15:30 Федоров написав, що кількість постраждалих збільшилась до 51.

"Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. У лікарнях обласного центру наразі 22 людини. Інші лікуються амбулаторно", – додав очільник ОВА.

Що передувало: Увечері 22 січня російська армія атакувала Запоріжжя, внаслідок цього виникла пожежа.