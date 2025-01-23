Россияне атаковали Запорожье: погиб человек, ранен 51 человек, среди них – младенец

На рассвете 23 января россияне снова атаковали Запорожье, прозвучало минимум 4 взрыва, в результате атаки погиб человек, а 51 человек получил ранения, среди пострадавших – двухмесячный младенец.

Источник: "Суспільне Запорожье", глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: В 4 утра "Суспільне" сообщило о взрывах в Запорожье, а в 4:09 – о повторных взрывах.

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Прямая речь Федорова: "Враг снова бьет по городу. Минимум 4 взрыва прогремело в Запорожье. Предварительно, есть пострадавшие. Есть предварительная информация о людях под завалами".

Обновлено: Позже он сообщил, что среди пострадавших – четверо сотрудников ГСЧС, которых доставили в больницу..

Кроме того, в результате удара повреждены жилые дома в городе. Взрывной волной выбиты окна, изуродована крыша.

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последствия российской атаки на Запорожье утром 23 января фото: Запорожская ОВА

После 5 утра Федоров отметил, что количество пострадавших возросло до 16, из них 5 – в тяжелом состоянии.

Глава ОВА также сообщил, что среди пострадавших из-за удара россиян – двухмесячный ребенок.

фото: Запорожская ОВА

фото: Запорожская ОВА

фото: Запорожская ОВА

После 6 утра Федоров сообщил, что ракетная атака россиян на Запорожье унесла жизнь одного человека: погиб 47-летний мужчина.

Обновлено: В 7:30 Федоров сообщил, что количество пострадавших возросло до 24 человек.

В 11:30 стало известно, что пострадали по меньшей мере 45 жителей.

"Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения после ночной вражеской атаки", – отметил Федоров.

В 15:30 Федоров написал, что количество пострадавших увеличилось до 51.

"Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. В больницах областного центра сейчас 22 человека. Другие лечатся амбулаторно", – добавил глава ОВА.

Что предшествовало: Вечером 22 января российская армия атаковала Запорожье, в результате этого возник пожар.