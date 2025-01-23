Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали Запорожье: погиб человек, ранен 51 человек, среди них – младенец

Ольга Глущенко, Ирина БалачукЧетверг, 23 января 2025, 11:34
Россияне атаковали Запорожье: погиб человек, ранен 51 человек, среди них – младенец
фото: Запорожская ОВА

На рассвете 23 января россияне снова атаковали Запорожье, прозвучало минимум 4 взрыва, в результате атаки погиб человек, а 51 человек получил ранения, среди пострадавших – двухмесячный младенец.

Источник: "Суспільне Запорожье", глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: В 4 утра "Суспільне" сообщило о взрывах в Запорожье, а в 4:09 – о повторных взрывах.

Реклама:

Прямая речь Федорова: "Враг снова бьет по городу. Минимум 4 взрыва прогремело в Запорожье. Предварительно, есть пострадавшие. Есть предварительная информация о людях под завалами".

Обновлено: Позже он сообщил, что среди пострадавших – четверо сотрудников ГСЧС, которых доставили в больницу..

Кроме того, в результате удара повреждены жилые дома в городе. Взрывной волной выбиты окна, изуродована крыша.

РЕКЛАМА:
 
последствия российской атаки на Запорожье утром 23 января
фото: Запорожская ОВА

После 5 утра Федоров отметил, что количество пострадавших возросло до 16, из них 5 – в тяжелом состоянии.  

Глава ОВА также сообщил, что среди пострадавших из-за удара россиян – двухмесячный ребенок.

 
фото: Запорожская ОВА
 
фото: Запорожская ОВА
 
фото: Запорожская ОВА

После 6 утра Федоров сообщил, что ракетная атака россиян на Запорожье унесла жизнь одного человека: погиб 47-летний мужчина.

Обновлено: В 7:30 Федоров сообщил, что количество пострадавших возросло до 24 человек.

В 11:30 стало известно, что пострадали по меньшей мере 45 жителей.

"Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения после ночной вражеской атаки", – отметил Федоров. 

В 15:30 Федоров написал, что количество пострадавших увеличилось до 51.

"Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. В больницах областного центра сейчас 22 человека. Другие лечатся амбулаторно", – добавил глава ОВА.

Что предшествовало: Вечером 22 января российская армия атаковала Запорожье, в результате этого возник пожар.

ЗапорожьеЗапорожская областьвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ЕС согласовал продление санкций против РФ
Зеленский прибыл в Польшу: проведет ряд встреч и почтит память жертв Аушвица
Венгрия согласилась продлить санкции против России, но имеет условие – СМИ
Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о непризнании Лукашенко президентом – СМИ
фото, дополнено Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру на Ивано-Франковщине – ОВА
Белый дом: Колумбия согласилась принимать депортированных мигрантов из США
Все новости...
Запорожье
Россияне атаковали Запорожье: возник пожар
Количество пострадавших в результате удара по Запорожью возросло до 12
Ракетный удар по Запорожью: из-под завалов деблокировали тело погибшего, 11 человек ранены
Последние новости
15:47
В ЕС официально приостановили безвиз для дипломатов и чиновников Грузии
15:36
Правительство потратит 1,6 миллиарда на школьные автобусы: какие заведения получат транспорт первыми
15:34
В Берлине открыли выставку эвакуированной из Одессы живописи
15:30
Более 90 компаний скрыли российских владельцев, но не покинули Украину
15:21
В ГУР отрицают, что Буданов говорил об опасности для существования Украины
15:20
Остановка невоенной помощи США пока не сильно повлияла на проекты украинской соцсферы - Жолнович
15:18
Астрономы призывают запретить размещение рекламы в космосе
15:17
Военный сбор повысили до 5%. Кто должен его платить?
15:12
фотоОккупанты сбросили КАБы на Степногорск: четверо раненых
15:10
Китайская ИИ-модель всколыхнула рынок криптовалют: Bitcoin упал ниже $100 тысяч
Все новости...
Реклама:
Реклама: