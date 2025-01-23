ISW: Втрати військ КНДР можуть сягнути від 30 до 45 тисяч убитими і пораненими щомісяця

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що нове розгортання північнокорейських військових збереже теперішні темпи піхотних атак у Курській області, проте нові угрупування солдатів КНДР зазнаватимуть не менших втрат, які можуть сягнути від 30 до 45 тисяч убитими і пораненими щомісяця.

Джерело: ISW

Деталі: За повідомленнями, Північна Корея розгорне новий військовий контингент у Росії до середини березня 2025 року, що, ймовірно, збереже нинішні темпи та інтенсивність виснажливих піхотних атак у Курській області.

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Газета New York Times (NYT) повідомила 22 січня, що високопоставлений представник американського оборонного відомства заявив, що додаткові північнокорейські сили прибудуть до Росії "протягом наступних двох місяців" (приблизно в середині березня 2025 року). Однак NYT не уточнила кількість військ, а також те, чи проводить Північна Корея ротацію сил або збільшує розмір свого загального угруповання в Росії.

Південнокорейський Об'єднаний комітет начальників штабів повідомив 23 грудня, що Північна Корея, можливо, готується до розгортання невизначеної кількості додаткових сил в Україні та військової техніки в Росії, або в рамках ротації, або додаткового розгортання військ.

Дослівно: "За оцінками ISW, весь північнокорейський контингент в Росії може бути вбитий або поранений в бою приблизно до середини квітня 2025 року за нинішніх темпів втрат, а нове розгортання північнокорейських військ – чи то з метою посилення нинішнього угруповання, чи то з метою ротації наявних сил – ймовірно, має на меті підтримати темпи російських операцій, незважаючи на великі втрати, які становитимуть від 30 000 до 45 000 осіб (разом вбитих і поранених) щомісяця".

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Деталі: За повідомленнями, північнокорейські війська щонайменше місяць навчалися на сході Росії перед розгортанням в Курській області для подальших навчань у ближньому тилу в листопаді 2024 року і приєднанням до бойових дій принаймні на початку грудня 2024 року.

Цей графік приблизно узгоджується з можливістю того, що новий контингент північнокорейських військ може пройти підготовку і замінити скорочуване угруповання в Курській області до середини квітня 2025 року, якщо припустити, що наступна партія північнокорейських військ, про яку повідомляється, навчатиметься стільки ж часу, скільки і їхні попередники, і буде розгорнута в Росії наприкінці січня або на початку лютого 2025 року.

Дослівно: "Ці нові північнокорейські сили навряд чи зможуть суттєво покращити російські операції і, ймовірно, зіткнуться з такими ж високими втратами і ускладненнями при взаємодії з російськими військами, як і нинішній північнокорейський контингент, за умови, що російське командування продовжить використовувати північнокорейські війська так само, як це робило дотепер".

"ISW продовжує оцінювати, що високі втрати Північної Кореї і труднощі з оперативною сумісністю з російськими військами вплинуть на уроки, які північнокорейське військове командування винесе з участі у війні, розв'язаній Росією".

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