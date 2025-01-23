Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW: Потери войск КНДР могут составить от 30 до 45 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно

Ольга ГлущенкоЧетверг, 23 января 2025, 06:32
ISW: Потери войск КНДР могут составить от 30 до 45 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно
военные КНДР, иллюстративное фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что новое развертывание северокорейских военных сохранит нынешние темпы пехотных атак в Курской области, однако новые группировки солдат КНДР будут нести не меньшие потери, которые могут достичь от 30 до 45 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно.

Источник: ISW

Детали: По сообщениям, Северная Корея развернет новый военный контингент в России до середины марта 2025 года, что, вероятно, сохранит нынешние темпы и интенсивность изнурительных пехотных атак в Курской области.

Реклама:

Газета New York Times (NYT) сообщила 22 января, что высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства заявил, что дополнительные северокорейские силы прибудут в Россию "в течение следующих двух месяцев" (примерно в середине марта 2025 года). Однако NYT не уточнила количество войск, а также то, проводит ли Северная Корея ротацию сил или увеличивает размер своей общей группировки в России.

Южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов сообщил 23 декабря, что Северная Корея, возможно, готовится к развертыванию неопределенного количества дополнительных сил в Украине и военной техники в России, либо в рамках ротации, либо дополнительного развертывания войск.

Дословно: "По оценкам ISW, весь северокорейский контингент в России может быть убит или ранен в бою примерно к середине апреля 2025 года при нынешних темпах потерь, а новое развертывание северокорейских войск - будь то с целью усиления нынешней группировки или с целью ротации имеющихся сил - вероятно, имеет целью поддержать темпы российских операций, несмотря на большие потери, которые будут составлять от 30 000 до 45 000 человек (вместе убитых и раненых) ежемесячно".

РЕКЛАМА:

Детали: По сообщениям, северокорейские войска по меньшей мере месяц учились на востоке России перед развертыванием в Курской области для дальнейших учений в ближнем тылу в ноябре 2024 года и присоединением к боевым действиям по крайней мере в начале декабря 2024 года.

Этот график примерно согласуется с возможностью того, что новый контингент северокорейских войск может пройти подготовку и заменить сокращаемую группировку в Курской области к середине апреля 2025 года, если предположить, что следующая партия северокорейских войск, о которой сообщается, будет обучаться столько же времени, сколько и их предшественники, и будет развернута в России в конце января или в начале февраля 2025 года.

Дословно: "Эти новые северокорейские силы вряд ли смогут существенно улучшить российские операции и, вероятно, столкнутся с такими же высокими потерями и осложнениями при взаимодействии с российскими войсками, как и нынешний северокорейский контингент, при условии, что российское командование продолжит использовать северокорейские войска так же, как это делало до сих пор".

"ISW продолжает оценивать, что высокие потери Северной Кореи и трудности с оперативной совместимостью с российскими войсками повлияют на уроки, которые северокорейское военное командование извлечет из участия в войне, развязанной Россией".

Напомним:

  • 11 января стало известно, что украинские воины взяли в плен на Курщине двух военных из Северной Кореи.
  • Бойцы ССО показали видео, как взяли в плен и вывезли из России военного Северной Кореи. 
  • 20 января северокорейский военный, которого взяли в плен бойцы Сил спецопераций в Курской области, служил в разведывательном батальоне и утверждает, что не знал, против кого будет воевать.
  • Украинские военные из 95-й десантно-штурмовой бригады рассказали, как на Курщине в РФ захватили северокорейского солдата. Не желая попасть в плен, он ударился головой о бетонный столб и потерял сознание.
  • Операторы Сил специальных операций уничтожили 21 и ранили 40 северокорейских военных, которые наступали на украинские позиции в Курской области РФ.

ISWКНДРвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ЕС согласовал продление санкций против РФ
Зеленский прибыл в Польшу: проведет ряд встреч и почтит память жертв Аушвица
Венгрия согласилась продлить санкции против России, но имеет условие – СМИ
Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о непризнании Лукашенко президентом – СМИ
фото, дополнено Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру на Ивано-Франковщине – ОВА
Белый дом: Колумбия согласилась принимать депортированных мигрантов из США
Все новости...
ISW
ISW проанализировал, как Россия скрывает "экономические трудности" из-за войны в Украине
Путин и Си Цзиньпин объявили об углублении сотрудничества между Россией и Китаем – ISW
Путин заявил о готовности к переговорам с США при условии полной капитуляции Украины – ISW
Последние новости
15:47
В ЕС официально приостановили безвиз для дипломатов и чиновников Грузии
15:36
Правительство потратит 1,6 миллиарда на школьные автобусы: какие заведения получат транспорт первыми
15:34
В Берлине открыли выставку эвакуированной из Одессы живописи
15:30
Более 90 компаний скрыли российских владельцев, но не покинули Украину
15:21
В ГУР отрицают, что Буданов говорил об опасности для существования Украины
15:20
Остановка невоенной помощи США пока не сильно повлияла на проекты украинской соцсферы - Жолнович
15:18
Астрономы призывают запретить размещение рекламы в космосе
15:17
Военный сбор повысили до 5%. Кто должен его платить?
15:12
фотоОккупанты сбросили КАБы на Степногорск: четверо раненых
15:10
Китайская ИИ-модель всколыхнула рынок криптовалют: Bitcoin упал ниже $100 тысяч
Все новости...
Реклама:
Реклама: