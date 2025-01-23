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У ніч на 23 січня РФ атакувала балістикою та дронами: ППО збила 57 безпілотників

Анастасія ПроцЧетвер, 23 січня 2025, 10:26
У ніч на 23 січня РФ атакувала балістикою та дронами: ППО збила 57 безпілотників
фото: Повітряні сили

У ніч на 23 січня російські окупаційні війська здійснили масштабну атаку на Україну, використавши 92 ударні безпілотники, з яких 57 були збиті силами ППО, 27 безпілотників-імітаторів втрачено локаційно, а три залишилися в повітрі.

Джерело: Повітряні сили у соцмережах

Деталі: Починаючи з 19:00 22 січня, противник атакував Україну 92 ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ. Крім того, росіяни запустили чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із території Воронезької області РФ по Запоріжжю.

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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:30 Повітряні сили підтверджують збиття 57 ударних безпілотників типу Shahed та інших дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

27 ворожих безпілотників-імітаторів втрачено локаційно (без негативних наслідків). Три безпілотники залишаються в повітрі.

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Дослівно: "Внаслідок ворожого удару балістичними ракетами по місту Запоріжжя, на жаль, є загиблий та поранені. Зруйновано та пошкоджено підприємства, установи, багатоквартирні та приватні будинки. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога. Також через падіння збитих ворожих безпілотників постраждала Харківщина".

Передісторія: 

  • Вранці 23 січня росіяни атакували Запоріжжя, пролунало мінімум 4 вибухи, загинув чоловік, постраждали 24 людини, серед яких – двомісячне немовля.

Повітряні сили ЗСУ
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