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В ночь на 23 января РФ атаковала баллистикой и дронами: ПВО сбила 57 беспилотников

Анастасия ПроцЧетверг, 23 января 2025, 10:26
В ночь на 23 января РФ атаковала баллистикой и дронами: ПВО сбила 57 беспилотников
фото: Воздушные силы

В ночь на 23 января российские оккупационные войска осуществили масштабную атаку на Украину, использовав 92 ударных беспилотника, из которых 57 были сбиты силами ПВО, 27 беспилотников-имитаторов локационно потеряны, а три остались в воздухе.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Детали: Начиная с 19:00 22 января, противник атаковал Украину 92 ударными беспилотниками типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с пяти направлений: Миллерово, Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ. Кроме того, россияне запустили четыре баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 с территории Воронежской области РФ по Запорожью

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Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 Воздушные силы подтверждают сбитие 57 ударных беспилотников типа Shahed и других дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

27 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий). Три беспилотника остаются в воздухе.

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Дословно: "В результате вражеского удара баллистическими ракетами по городу Запорожье, к сожалению, есть погибший и раненые. Разрушены и повреждены предприятия, учреждения, многоквартирные и частные дома. Специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь. Также из-за падения сбитых вражеских беспилотников пострадала Харьковщина".

Предыстория:

  • Утром 23 января россияне атаковали Запорожье, прозвучало минимум 4 взрыва, погиб человек, пострадали 24 человека, среди которых – двухмесячный младенец.

Воздушные силы ВСУ
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