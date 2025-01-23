В ночь на 23 января РФ атаковала баллистикой и дронами: ПВО сбила 57 беспилотников

В ночь на 23 января российские оккупационные войска осуществили масштабную атаку на Украину, использовав 92 ударных беспилотника, из которых 57 были сбиты силами ПВО, 27 беспилотников-имитаторов локационно потеряны, а три остались в воздухе.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Детали: Начиная с 19:00 22 января, противник атаковал Украину 92 ударными беспилотниками типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с пяти направлений: Миллерово, Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ. Кроме того, россияне запустили четыре баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 с территории Воронежской области РФ по Запорожью

Реклама:

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 Воздушные силы подтверждают сбитие 57 ударных беспилотников типа Shahed и других дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

27 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий). Три беспилотника остаются в воздухе.

РЕКЛАМА:

Дословно: "В результате вражеского удара баллистическими ракетами по городу Запорожье, к сожалению, есть погибший и раненые. Разрушены и повреждены предприятия, учреждения, многоквартирные и частные дома. Специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь. Также из-за падения сбитых вражеских беспилотников пострадала Харьковщина".

Предыстория: