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ГУР та МЗС евакуювали трьох українських моряків, які були у полоні єменських хуситів

Українська правдаЧетвер, 23 січня 2025, 11:19
ГУР та МЗС евакуювали трьох українських моряків, які були у полоні єменських хуситів
Фото: Getty Images

Українських моряків вантажного судна Galaxy Leader, які потрапили у полон єменських хуситів 19 листопада 2023 року у Червоному морі, евакуювали 22 січня розвідники за підтримки Міністерства закордонних справ.

Джерело: ГУР МО

Дослівно: "За дорученням президента України Володимира Зеленського Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Міністерством закордонних справ України успішно евакуювали трьох українських моряків, членів екіпажу вантажного судна Galaxy Leader, які перебували в полоні єменських хуситів".

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Деталі: У ГУР уточнили, що операцію вдалось здійснити за "всебічної підтримки та допомоги Королівського Офісу Султанату Оман".

Розвідники зазначили, що моряки повертаються до своїх родин і пройдуть згодом реабілітацію. 

Повідомляється, що операція зі звільнення українців тривала понад рік, були проведені "неофіційні переговори" із єменськими хуситами та "дотичними до ситуації довкола затриманого вантажного судна сторонами". 

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Як підкреслили розвідники, вперше вони встановили контакт із полоненими моряками 3 квітня 2024 року. 

Передісторія: 

ГУРполоненіМЗС
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