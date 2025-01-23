ГУР та МЗС евакуювали трьох українських моряків, які були у полоні єменських хуситів

Українських моряків вантажного судна Galaxy Leader, які потрапили у полон єменських хуситів 19 листопада 2023 року у Червоному морі, евакуювали 22 січня розвідники за підтримки Міністерства закордонних справ.

Джерело: ГУР МО

Дослівно: "За дорученням президента України Володимира Зеленського Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Міністерством закордонних справ України успішно евакуювали трьох українських моряків, членів екіпажу вантажного судна Galaxy Leader, які перебували в полоні єменських хуситів".

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Деталі: У ГУР уточнили, що операцію вдалось здійснити за "всебічної підтримки та допомоги Королівського Офісу Султанату Оман".

Розвідники зазначили, що моряки повертаються до своїх родин і пройдуть згодом реабілітацію.

Повідомляється, що операція зі звільнення українців тривала понад рік, були проведені "неофіційні переговори" із єменськими хуситами та "дотичними до ситуації довкола затриманого вантажного судна сторонами".

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Як підкреслили розвідники, вперше вони встановили контакт із полоненими моряками 3 квітня 2024 року.

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