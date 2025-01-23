ГУР та МЗС евакуювали трьох українських моряків, які були у полоні єменських хуситів
Українських моряків вантажного судна Galaxy Leader, які потрапили у полон єменських хуситів 19 листопада 2023 року у Червоному морі, евакуювали 22 січня розвідники за підтримки Міністерства закордонних справ.
Джерело: ГУР МО
Дослівно: "За дорученням президента України Володимира Зеленського Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Міністерством закордонних справ України успішно евакуювали трьох українських моряків, членів екіпажу вантажного судна Galaxy Leader, які перебували в полоні єменських хуситів".
Деталі: У ГУР уточнили, що операцію вдалось здійснити за "всебічної підтримки та допомоги Королівського Офісу Султанату Оман".
Розвідники зазначили, що моряки повертаються до своїх родин і пройдуть згодом реабілітацію.
Повідомляється, що операція зі звільнення українців тривала понад рік, були проведені "неофіційні переговори" із єменськими хуситами та "дотичними до ситуації довкола затриманого вантажного судна сторонами".
Як підкреслили розвідники, вперше вони встановили контакт із полоненими моряками 3 квітня 2024 року.
Передісторія:
- Восени 2023 року стало відомо, що підтримувані Іраном єменські хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader із міжнародним цивільним екіпажем, в тому числі українським, у Червоному морі.
- У січні 2024 року президент Володимир Зеленський повідомив, що у полоні хуситів знаходяться українські моряки, Україна працюватиме над їхнім поверненням.
- 22 січня стало відомо, що хусити звільнили вантажне судно "Galaxy Leader" із міжнародним цивільним екіпажем.