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ГУР и МИД эвакуировали трех украинских моряков, которые были в плену йеменских хуситов

Украинская правдаЧетверг, 23 января 2025, 11:19
ГУР и МИД эвакуировали трех украинских моряков, которые были в плену йеменских хуситов
Фото: Getty Images

Украинских моряков грузового судна Galaxy Leader, которые попали в плен йеменских хуситов 19 ноября 2023 года в Красном море, эвакуировали 22 января разведчики при поддержке Министерства иностранных дел.

Источник: ГУР МО

Дословно: "По поручению президента Украины Владимира Зеленского Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с Министерством иностранных дел Украины успешно эвакуировали трех украинских моряков, членов экипажа грузового судна Galaxy Leader, которые находились в плену йеменских хуситов".

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Детали: В ГУР уточнили, что операцию удалось осуществить при "всесторонней поддержке и помощи Королевского Офиса Султаната Оман".

Разведчики отметили, что моряки возвращаются к своим семьям и пройдут впоследствии реабилитацию. 

Сообщается, что операция по освобождению украинцев длилась более года, были проведены "неофициальные переговоры" с йеменскими хуситами и "причастными к ситуации вокруг задержанного грузового судна сторонами". 

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Как подчеркнули разведчики, впервые они установили контакт с пленными моряками 3 апреля 2024 года. 

Предыстория: 

ГУРпленныеМИД
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