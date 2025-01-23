ГУР и МИД эвакуировали трех украинских моряков, которые были в плену йеменских хуситов
Украинских моряков грузового судна Galaxy Leader, которые попали в плен йеменских хуситов 19 ноября 2023 года в Красном море, эвакуировали 22 января разведчики при поддержке Министерства иностранных дел.
Источник: ГУР МО
Дословно: "По поручению президента Украины Владимира Зеленского Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с Министерством иностранных дел Украины успешно эвакуировали трех украинских моряков, членов экипажа грузового судна Galaxy Leader, которые находились в плену йеменских хуситов".
Детали: В ГУР уточнили, что операцию удалось осуществить при "всесторонней поддержке и помощи Королевского Офиса Султаната Оман".
Разведчики отметили, что моряки возвращаются к своим семьям и пройдут впоследствии реабилитацию.
Сообщается, что операция по освобождению украинцев длилась более года, были проведены "неофициальные переговоры" с йеменскими хуситами и "причастными к ситуации вокруг задержанного грузового судна сторонами".
Как подчеркнули разведчики, впервые они установили контакт с пленными моряками 3 апреля 2024 года.
Предыстория:
- Осенью 2023 года стало известно, что поддерживаемые Ираном йеменские хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader с международным гражданским экипажем, в том числе украинским, в Красном море.
- В январе 2024 года президент Владимир Зеленский сообщил, что в плену хуситов находятся украинские моряки, Украина будет работать над их возвращением.
- 22 января стало известно, что хуситы освободили грузовое судно Galaxy Leader с международным гражданским экипажем.