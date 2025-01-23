Міноборони розпочинає бета-тестування електронного направлення на ВЛК

Міністерство оборони України розпочинає бета-тестування нового сервісу – електронного направлення на ВЛК – у застосунку "Резерв+".

Джерело: міністр оборони Рустем Умєров у Facebook

Деталі: Як працюватиме новий сервіс:

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Користувач надсилає запит через "Резерв+". Керівник ТЦК підтверджує запит. Користувач отримує сповіщення із всією необхідною інформацією: номер реєстрації направлення, адреса медзакладу, підпис керівника ТЦК.

Як пояснює Умєров, у першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, як самі бажають пройти ВЛК. Але згодом ця можливість з’явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК.

Мета бета-тестування – перевірити роботу нового сервісу разом із користувачами "Резерв+" і вдосконалити його до моменту повноцінного запуску.

Долучитися до бета-тестування можна за посиланням.

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Пряма мова Умєрова: "Наступним кроком стане інтеграція інформаційних систем Міноборони та МОЗ. Вже з осені 2025 року в "Резерв+" можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність.

Цифровізація – це прозора, справедлива та зручна система, яка спрощує життя наших громадян. Ми крок за кроком змінюємо підхід до роботи ВЛК, створюючи комфортні умови для всіх українців".

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Передісторія: