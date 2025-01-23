Минобороны начинает бета-тестирование электронного направления на ВВК

Министерство обороны Украины начинает бета-тестирование нового сервиса – электронного направления на ВВК – в приложении "Резерв+".

Источник: министр обороны Рустем Умеров в Facebook

Детали: Как будет работать новый сервис:

Реклама:

Пользователь отправляет запрос через "Резерв+". Руководитель ТЦК подтверждает запрос. Пользователь получает уведомление со всей необходимой информацией: номер регистрации направления, адрес медучреждения, подпись руководителя ТЦК.

Как объясняет Умеров, в первую очередь направления смогут сгенерировать граждане, которые сами желают пройти ВВК. Но впоследствии эта возможность появится и для людей, которые получили бумажную повестку на прохождение ВЛК.

Цель бета-тестирования - проверить работу нового сервиса вместе с пользователями "Резерв+" и усовершенствовать его до момента полноценного запуска.

Присоединиться к бета-тестированию можно по ссылке.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Умерова: "Следующим шагом станет интеграция информационных систем Минобороны и Минздрава. Уже с осени 2025 года в "Резерв+" можно будет самостоятельно выбрать медицинское учреждение, которое имеет контракт с НСЗУ, для прохождения осмотра на пригодность.

Цифровизация – это прозрачная, справедливая и удобная система, которая упрощает жизнь наших граждан. Мы шаг за шагом меняем подход к работе ВВК, создавая комфортные условия для всех украинцев".

Читайте также: Как военным будут устанавливать группу инвалидности после ликвидации МСЭК: разъяснение Минздрава

Предыстория: