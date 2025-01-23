Минобороны начинает бета-тестирование электронного направления на ВВК
Министерство обороны Украины начинает бета-тестирование нового сервиса – электронного направления на ВВК – в приложении "Резерв+".
Источник: министр обороны Рустем Умеров в Facebook
Детали: Как будет работать новый сервис:
- Пользователь отправляет запрос через "Резерв+".
- Руководитель ТЦК подтверждает запрос.
- Пользователь получает уведомление со всей необходимой информацией: номер регистрации направления, адрес медучреждения, подпись руководителя ТЦК.
Как объясняет Умеров, в первую очередь направления смогут сгенерировать граждане, которые сами желают пройти ВВК. Но впоследствии эта возможность появится и для людей, которые получили бумажную повестку на прохождение ВЛК.
Цель бета-тестирования - проверить работу нового сервиса вместе с пользователями "Резерв+" и усовершенствовать его до момента полноценного запуска.
Присоединиться к бета-тестированию можно по ссылке.
Прямая речь Умерова: "Следующим шагом станет интеграция информационных систем Минобороны и Минздрава. Уже с осени 2025 года в "Резерв+" можно будет самостоятельно выбрать медицинское учреждение, которое имеет контракт с НСЗУ, для прохождения осмотра на пригодность.
Цифровизация – это прозрачная, справедливая и удобная система, которая упрощает жизнь наших граждан. Мы шаг за шагом меняем подход к работе ВВК, создавая комфортные условия для всех украинцев".
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Предыстория:
- 12 августа 2024 года заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в комментарии для статьи УП "Украинская бумажная армия: как Минобороны пытается цифровизировать войско" сообщила, что Министерство обороны и Министерство здравоохранения работают над внедрением электронных направлений на военно-врачебную комиссию.
- Позже в Минобороны заявили, что в январе внедрят доступ к направлениям на военно-врачебную экспертизу в приложении "Резерв+".