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Минобороны начинает бета-тестирование электронного направления на ВВК

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 января 2025, 15:27
Минобороны начинает бета-тестирование электронного направления на ВВК
иллюстрация МОУ

Министерство обороны Украины начинает бета-тестирование нового сервиса – электронного направления на ВВК – в приложении "Резерв+".

Источник: министр обороны Рустем Умеров в Facebook

Детали: Как будет работать новый сервис:

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  1. Пользователь отправляет запрос через "Резерв+".
  2. Руководитель ТЦК подтверждает запрос.
  3. Пользователь получает уведомление со всей необходимой информацией: номер регистрации направления, адрес медучреждения, подпись руководителя ТЦК.

Как объясняет Умеров, в первую очередь направления смогут сгенерировать граждане, которые сами желают пройти ВВК. Но впоследствии эта возможность появится и для людей, которые получили бумажную повестку на прохождение ВЛК.

Цель бета-тестирования - проверить работу нового сервиса вместе с пользователями "Резерв+" и усовершенствовать его до момента полноценного запуска.

Присоединиться к бета-тестированию можно по ссылке.

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Прямая речь Умерова: "Следующим шагом станет интеграция информационных систем Минобороны и Минздрава. Уже с осени 2025 года в "Резерв+" можно будет самостоятельно выбрать медицинское учреждение, которое имеет контракт с НСЗУ, для прохождения осмотра на пригодность.

Цифровизация – это прозрачная, справедливая и удобная система, которая упрощает жизнь наших граждан. Мы шаг за шагом меняем подход к работе ВВК, создавая комфортные условия для всех украинцев".

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Предыстория:

  • 12 августа 2024 года заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в комментарии для статьи УП "Украинская бумажная армия: как Минобороны пытается цифровизировать войско" сообщила, что Министерство обороны и Министерство здравоохранения работают над внедрением электронных направлений на военно-врачебную комиссию.
  • Позже в Минобороны заявили, что в январе внедрят доступ к направлениям на военно-врачебную экспертизу в приложении "Резерв+".

Минобороныдиджитализация
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