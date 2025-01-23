Главному сервисному центру МВД назначили новое руководство

Заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко представил первого заместителя начальника Главного сервисного центра МВД Александра Малыша, который временно будет исполнять обязанности начальника подразделения.

Источник: пресс-служба МВД

Детали: Сообщается, что Александр Малыш возглавлял патрульную полицию Ровенской области, а до этого - патрульную полицию Краматорска и Славянска. Он также имеет опыт боевых действий: был командиром взвода батальона особого назначения "Днепр-1", отмечен рядом государственных наград.

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Александр Малыш фото МВД

Также заместитель Клименко представил замначальника Главного сервисного центра МВД по вопросам внедрения цифровых инноваций Андрея Онуфрея, который занимался внедрением Единого реестра оружия.

Андрей Онуфрей фото МВД

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