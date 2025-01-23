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Главному сервисному центру МВД назначили новое руководство

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 января 2025, 18:48
Главному сервисному центру МВД назначили новое руководство
фото МВД

Заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко представил первого заместителя начальника Главного сервисного центра МВД Александра Малыша, который временно будет исполнять обязанности начальника подразделения.

Источник: пресс-служба МВД

Детали: Сообщается, что Александр Малыш возглавлял патрульную полицию Ровенской области, а до этого - патрульную полицию Краматорска и Славянска. Он также имеет опыт боевых действий: был командиром взвода батальона особого назначения "Днепр-1", отмечен рядом государственных наград.

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Александр Малыш
фото МВД

Также заместитель Клименко представил замначальника Главного сервисного центра МВД по вопросам внедрения цифровых инноваций Андрея Онуфрея, который занимался внедрением Единого реестра оружия.

 
Андрей Онуфрей
фото МВД

Предыстория:

  • Расследование Bihus.Info показало, что сервисные центры МВД работают неэффективно и не могут справиться с обслуживанием граждан: люди ночуют под СЦ в очереди за талонами на практический экзамен, за электронным талоном приходится охотиться круглосуточно из-за некорректной работы системы, а хакеры и "бегунки" продолжают их продавать за деньги.
  • Тем временем сотрудники крупнейшего СЦ ездят на работу на авто, отсутствующих в декларациях из-за оформления либо на родственников, либо на просто посторонних людей.
  • После обнародования расследования МВД пообещало "системную перезагрузку" сервисных центров: провести внеплановую служебную проверку, разобраться с электронной очередью и назначить "новую команду управленцев" в ГСЦ.
  • Начальника Главного сервисного центра МВД Николая Рудыка и трех его заместителей уволили с должности на следующий день после выхода журналистского расследования.

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