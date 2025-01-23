Главному сервисному центру МВД назначили новое руководство
Четверг, 23 января 2025, 18:48
Заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко представил первого заместителя начальника Главного сервисного центра МВД Александра Малыша, который временно будет исполнять обязанности начальника подразделения.
Источник: пресс-служба МВД
Детали: Сообщается, что Александр Малыш возглавлял патрульную полицию Ровенской области, а до этого - патрульную полицию Краматорска и Славянска. Он также имеет опыт боевых действий: был командиром взвода батальона особого назначения "Днепр-1", отмечен рядом государственных наград.
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Также заместитель Клименко представил замначальника Главного сервисного центра МВД по вопросам внедрения цифровых инноваций Андрея Онуфрея, который занимался внедрением Единого реестра оружия.
Предыстория:
- Расследование Bihus.Info показало, что сервисные центры МВД работают неэффективно и не могут справиться с обслуживанием граждан: люди ночуют под СЦ в очереди за талонами на практический экзамен, за электронным талоном приходится охотиться круглосуточно из-за некорректной работы системы, а хакеры и "бегунки" продолжают их продавать за деньги.
- Тем временем сотрудники крупнейшего СЦ ездят на работу на авто, отсутствующих в декларациях из-за оформления либо на родственников, либо на просто посторонних людей.
- После обнародования расследования МВД пообещало "системную перезагрузку" сервисных центров: провести внеплановую служебную проверку, разобраться с электронной очередью и назначить "новую команду управленцев" в ГСЦ.
- Начальника Главного сервисного центра МВД Николая Рудыка и трех его заместителей уволили с должности на следующий день после выхода журналистского расследования.