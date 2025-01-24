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У Росії заявили про атаку дронів на Москву, три аеропорти призупиняли роботу

Ольга Глущенко П'ятниця, 24 січня 2025, 00:30
У Росії заявили про атаку дронів на Москву, три аеропорти призупиняли роботу
фото: mash

Мер столиці Росії Сергій Собянін у ніч на 24 січня заявив про атаку безпілотників на Москву, три московські аеропорти призупиняли роботу.

Джерело: Собянін у соцмережах, російські пабліки та ЗМІ

Пряма мова Собяніна: "Силами ППО Міноборони (РФ – ред.) в міському окрузі  Коломна і Раменському міському окрузі (Москви – ред.) відбито атаку безпілотників, що летіли на Москву".

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Деталі: Собянін також повідомив про нібито збиті два дрони в міському окрузі Подольськ (Москви – ред.).

Крім того, російські пабліки і ЗМІ з посиланням на Росавіацію повідомили про призупинення роботи московських аеропортів "Домодєдово" і "Жуковський".

Оновлено: Пізніше Собянін повідомив про нібито збиті безпілотникі у Троїцькому адміністративному окрузі Москви і в міському окрузі Щолково.

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Також стало відомо про призупинення роботи аеропорту "Внуково".

Близько 2 години ночі за Києвом російські аеропорти відновили роботу.

Що передувало: У Росії увечері четверга повідомили про атаку безпілотників у низці областей, зокрема, вибухи лунали поблизу Рязанського НПЗ.

Росіябезпілотникиаеропортвійна
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