У Росії заявили про атаку дронів на Москву, три аеропорти призупиняли роботу

Мер столиці Росії Сергій Собянін у ніч на 24 січня заявив про атаку безпілотників на Москву, три московські аеропорти призупиняли роботу.

Джерело: Собянін у соцмережах, російські пабліки та ЗМІ

Пряма мова Собяніна: "Силами ППО Міноборони (РФ – ред.) в міському окрузі Коломна і Раменському міському окрузі (Москви – ред.) відбито атаку безпілотників, що летіли на Москву".

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Деталі: Собянін також повідомив про нібито збиті два дрони в міському окрузі Подольськ (Москви – ред.).

Крім того, російські пабліки і ЗМІ з посиланням на Росавіацію повідомили про призупинення роботи московських аеропортів "Домодєдово" і "Жуковський".

Оновлено: Пізніше Собянін повідомив про нібито збиті безпілотникі у Троїцькому адміністративному окрузі Москви і в міському окрузі Щолково.

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Також стало відомо про призупинення роботи аеропорту "Внуково".

Близько 2 години ночі за Києвом російські аеропорти відновили роботу.

Що передувало: У Росії увечері четверга повідомили про атаку безпілотників у низці областей, зокрема, вибухи лунали поблизу Рязанського НПЗ.