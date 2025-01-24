В России заявили об атаке дронов на Москву, три аэропорта приостанавливали работу

Мэр столицы России Сергей Собянин в ночь на 24 января заявил об атаке беспилотников на Москву, три московских аэропорта приостанавливали работу.

Источник: Собянин в соцсетях, российские паблики и СМИ

Прямая речь Собянина: "Силами ПВО Минобороны (РФ – ред.) в городском округе Коломна и Раменском городском округе (Москвы – ред.) отражена атака беспилотников, летевших на Москву".

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Детали: Собянин также сообщил о якобы сбитых двух дронах в городском округе Подольск (Москвы – ред.).

Кроме того, российские паблики и СМИ со ссылкой на Росавиацию сообщили о приостановке работы московских аэропортов "Домодедово" и "Жуковский".

Обновлено: Позже Собянин сообщил о якобы сбитых беспилотниках в Троицком административном округе Москвы и в городском округе Щелково.

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Также стало известно о приостановлении работы аэропорта "Внуково".

Около 2 часов ночи по Киеву российские аэропорты возобновили работу.

Что предшествовало: В России вечером четверга сообщили об атаке беспилотников в ряде областей, в частности, взрывы раздавались вблизи Рязанского НПЗ.