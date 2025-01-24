Сенат США затвердив Джона Реткліффа директором ЦРУ

У четвер Сенат США затвердив Джона Реткліффа на посаду директора ЦРУ, кандидата, номінованого президентом Дональдом Трампом.

Джерело: Associated Press

Деталі: Реткліфф став другим після держсекретаря Марка Рубіо офіційно затвердженим членом нової адміністрації Трампа.

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Реткліфф був директором національної розвідки під час першого терміну Трампа.

За нього проголосували 74 сенатори, проти нього – 25.

На слуханнях у Сенаті минулого тижня Реткліфф заявив, що ЦРУ має працювати краще, коли йдеться про використання таких технологій як штучний інтелект для протистояння супротивникам, включаючи Росію і Китай. Він сказав, що Сполученим Штатам необхідно вдосконалювати свої розвідувальні можливості, одночасно забезпечуючи захист громадянських прав американців.

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Реткліфф заявив, що буде наполягати на тому, щоб ЦРУ більше використовувало такі технології, як штучний інтелект і квантові обчислення, а також розширювало використання збору інформації про людину.

У той час, як деякі демократи ставили під сумнів здатність Реткліффа об'єктивно керувати ЦРУ, республіканці високо оцінили його досвід і заявили, що з нетерпінням чекають на затвердження решти кандидатів Трампа на посади в сфері національної безпеки.

Що передувало: У листопаді минулого року Трамп оголосив про намір призначити колишнього голову Національної розвідки США Джона Реткліффа на посаду директора Центрального розвідувального управління.

Нагадаємо: Реткліфф вважає, що через війну Росії проти України США ризикують вступити в конфлікт із "ядерною країною".