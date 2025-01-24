Сенат США затвердив Джона Реткліффа директором ЦРУ
У четвер Сенат США затвердив Джона Реткліффа на посаду директора ЦРУ, кандидата, номінованого президентом Дональдом Трампом.
Джерело: Associated Press
Деталі: Реткліфф став другим після держсекретаря Марка Рубіо офіційно затвердженим членом нової адміністрації Трампа.
Реткліфф був директором національної розвідки під час першого терміну Трампа.
За нього проголосували 74 сенатори, проти нього – 25.
На слуханнях у Сенаті минулого тижня Реткліфф заявив, що ЦРУ має працювати краще, коли йдеться про використання таких технологій як штучний інтелект для протистояння супротивникам, включаючи Росію і Китай. Він сказав, що Сполученим Штатам необхідно вдосконалювати свої розвідувальні можливості, одночасно забезпечуючи захист громадянських прав американців.
Реткліфф заявив, що буде наполягати на тому, щоб ЦРУ більше використовувало такі технології, як штучний інтелект і квантові обчислення, а також розширювало використання збору інформації про людину.
У той час, як деякі демократи ставили під сумнів здатність Реткліффа об'єктивно керувати ЦРУ, республіканці високо оцінили його досвід і заявили, що з нетерпінням чекають на затвердження решти кандидатів Трампа на посади в сфері національної безпеки.
Що передувало: У листопаді минулого року Трамп оголосив про намір призначити колишнього голову Національної розвідки США Джона Реткліффа на посаду директора Центрального розвідувального управління.
Нагадаємо: Реткліфф вважає, що через війну Росії проти України США ризикують вступити в конфлікт із "ядерною країною".