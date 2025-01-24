Сенат США утвердил Джона Рэтклиффа директором ЦРУ

В четверг Сенат США утвердил Джона Рэтклиффа на должность директора ЦРУ, кандидата, номинированного президентом Дональдом Трампом.

Источник: Associated Press

Детали: Рэтклифф стал вторым после госсекретаря Марка Рубио официально утвержденным членом новой администрации Трампа.

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Рэтклифф был директором национальной разведки во время первого срока Трампа.

За него проголосовали 74 сенатора, против него - 25.

На слушаниях в Сенате на прошлой неделе Рэтклифф заявил, что ЦРУ должно работать лучше, когда речь идет об использовании таких технологий как искусственный интеллект для противостояния противникам, включая Россию и Китай. Он сказал, что Соединенным Штатам необходимо совершенствовать свои разведывательные возможности, одновременно обеспечивая защиту гражданских прав американцев.

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Рэтклифф заявил, что будет настаивать на том, чтобы ЦРУ больше использовало такие технологии, как искусственный интеллект и квантовые вычисления, а также расширяло использование сбора информации о человеке.

В то время, как некоторые демократы ставили под сомнение способность Рэтклиффа объективно руководить ЦРУ, республиканцы высоко оценили его опыт и заявили, что с нетерпением ждут утверждения остальных кандидатов Трампа на должности в сфере национальной безопасности.

Что предшествовало: В ноябре прошлого года Трамп объявил о намерении назначить бывшего главу Национальной разведки США Джона Рэтклиффа на должность директора Центрального разведывательного управления.

Напомним: Рэтклифф считает, что из-за войны России против Украины США рискуют вступить в конфликт с "ядерной страной".