Соцмережі показали, як горить НПЗ у російській Рязані після атаки дронів

У соцмережах з'явилися відео пожежі на рязанському НПЗ внаслідок атаки безпілотників.

Джерело: російські telegram-канали

Деталі: На кадрах видно, що в Рязані почалася пожежа, імовірно, на місцевому нафтопереробному заводі – Рязанській нафтопереробній компанії.

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Також була атакована Ново-Рязанська ТЕЦ, яка знаходиться поруч. На кадрах можна спостерігати дві пожежі недалеко одна від одної.

Дослівно Astra: "На початку січня московський суд постановив "Яндексу" приховати карти і фотографії цього підприємства через загрозу атак українських безпілотників. Завод Рязанської нафтопереробної компанії (РНПК) входить до складу "Роснафти".

Деталі: Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив факт повітряної атаки на місто, але не уточнив, чи був НПЗ метою нападу, і яка там зараз ситуація.

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Також пабліки повідомляли, що нібито дрони ЗСУ намагаються атакувати завод Кремній у Брянську і нафтопереробний завод в Енгельсі Саратовської області.

За інформацією Mash, у Брянську уламки збитого безпілотника впали поруч із виробництвом. В Енгельсі місцеві чули щонайменше сім вибухів у небі.

Що передувало: У Росії увечері четверга повідомили про атаку безпілотників у низці областей, зокрема, вибухи лунали поблизу Рязанського НПЗ.