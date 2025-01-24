Соцсети показали, как горит НПЗ в российской Рязани после атаки дронов

В соцсетях появились видео пожара на рязанском НПЗ в результате атаки беспилотников.

Источник: российские telegram-каналы

Детали: На кадрах видно, что в Рязани начался пожар, предположительно, на местном нефтеперерабатывающем заводе - Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

Реклама:

Также была атакована Ново-Рязанская ТЭЦ, которая находится рядом. На кадрах можно наблюдать два пожара недалеко друг от друга.

Дословно Astra: "В начале января московский суд постановил „Яндексу" скрыть карты и фотографии этого предприятия из-за угрозы атак украинских беспилотников. Завод Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК) входит в состав "Роснефти".

Детали: Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил факт воздушной атаки на город, но не уточнил, был ли НПЗ целью нападения, и какая там сейчас ситуация.

РЕКЛАМА:

Также паблики сообщали, что якобы дроны ВСУ пытаются атаковать завод Кремний в Брянске и нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе Саратовской области.

По информации Mash, в Брянске обломки сбитого беспилотника упали рядом с производством. В Энгельсе местные слышали, по меньшей мере, семь взрывов в небе.

Что предшествовало: В России вечером четверга сообщили об атаке беспилотников в ряде областей, в частности, взрывы раздавались вблизи Рязанского НПЗ.