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Соцсети показали, как горит НПЗ в российской Рязани после атаки дронов

Ольга ГлущенкоПятница, 24 января 2025, 02:14
Соцсети показали, как горит НПЗ в российской Рязани после атаки дронов
пожар на рязанском нпз ночью 24 января, скриншот

В соцсетях появились видео пожара на рязанском НПЗ в результате атаки беспилотников.

Источник: российские telegram-каналы

Детали: На кадрах видно, что в Рязани начался пожар, предположительно, на местном нефтеперерабатывающем заводе - Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

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Также была атакована Ново-Рязанская ТЭЦ, которая находится рядом. На кадрах можно наблюдать два пожара недалеко друг от друга.

Дословно Astra: "В начале января московский суд постановил „Яндексу" скрыть карты и фотографии этого предприятия из-за угрозы атак украинских беспилотников. Завод Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК) входит в состав "Роснефти".

Детали: Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил факт воздушной атаки на город, но не уточнил, был ли НПЗ целью нападения, и какая там сейчас ситуация.

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Также паблики сообщали, что якобы дроны ВСУ пытаются атаковать завод Кремний в Брянске и нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе Саратовской области.

По информации Mash, в Брянске обломки сбитого беспилотника упали рядом с производством. В Энгельсе местные слышали, по меньшей мере, семь взрывов в небе.

Что предшествовало: В России вечером четверга сообщили об атаке беспилотников в ряде областей, в частности, взрывы раздавались вблизи Рязанского НПЗ.

пожарРосcиябеспилотники
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