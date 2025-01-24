Соцсети показали, как горит НПЗ в российской Рязани после атаки дронов
В соцсетях появились видео пожара на рязанском НПЗ в результате атаки беспилотников.
Источник: российские telegram-каналы
Детали: На кадрах видно, что в Рязани начался пожар, предположительно, на местном нефтеперерабатывающем заводе - Рязанской нефтеперерабатывающей компании.
Также была атакована Ново-Рязанская ТЭЦ, которая находится рядом. На кадрах можно наблюдать два пожара недалеко друг от друга.
Дословно Astra: "В начале января московский суд постановил „Яндексу" скрыть карты и фотографии этого предприятия из-за угрозы атак украинских беспилотников. Завод Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК) входит в состав "Роснефти".
Детали: Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил факт воздушной атаки на город, но не уточнил, был ли НПЗ целью нападения, и какая там сейчас ситуация.
Также паблики сообщали, что якобы дроны ВСУ пытаются атаковать завод Кремний в Брянске и нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе Саратовской области.
По информации Mash, в Брянске обломки сбитого беспилотника упали рядом с производством. В Энгельсе местные слышали, по меньшей мере, семь взрывов в небе.
Что предшествовало: В России вечером четверга сообщили об атаке беспилотников в ряде областей, в частности, взрывы раздавались вблизи Рязанского НПЗ.