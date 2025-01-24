Ворожа атака БпЛА на Київщину: загинули троє людей

Внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київщину в ніч на 24 січня загинули 3 людини: чоловік у Глевасі та подружжя у Броварах.

Джерело: виконуючий обов’язки голови Київської ОВА Микола Калашник, ДСНС та Поліція Київщини у Telegram

Пряма мова Калашника: "Загиблого виявлено на пожежі приватного будинку внаслідок падіння уламків збитої цілі. Наразі загоряння ліквідовано.

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Другий загиблий – 36-річний чоловік в іншому населеному пункті, де пошкоджено житловий 10-поверховий будинок".

Оновлено: О 7:35 поліція повідомила про 3 загиблих на Київщині.

Дослівно правоохоронці: "На жаль, троє людей загинули. Також 26-річний чоловік отримав опіки. Потерпілого доставили до лікарні, де йому надається вся необхідна допомога".

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фото: КОВА

Деталі: На місці, де пошкоджена багатоповерхівка, дві людини звернулися до медиків після пожежі. Чоловік 26 років отримав поверхневі опіки верхніх дихальних шляхів. Жінка 38 років – гостру реакцію на стрес.

Калашник додав, що уточнюються списки потерпілих від атаки, їм надається вся необхідна медична допомога.

фото: КОВА

Доповнено: Вранці у ДСНС уточнили, що російське залізяччя наробило лиха у Фастівському районі та в місті Бровари.

На Фастівщині у Глевасі пошкоджений 10-поверховий будинок – там вирувала пожежа та є руйнування на 6-7 поверхах.

фото ДСНС

Рятувальники евакуювали 150 мешканців. Врятували травмованого чоловіка з 6-го поверху та заблоковану жінку з 9-го, а також виявили загиблого чоловіка 1988 р.н.

фото ДСНС

У Броварах уламки БПЛА зруйнували житловий будинок. Там також спалахнула пожежа. Внаслідок атаки загинуло подружжя: чоловік 1966 р.н. та його дружина 1965 р.н.

Загоряння на площі 120 кв.м загасили о 04:14 ранку.

У поліції повідомили, що станом на 7:30 ранку в області зафіксували пошкодження 1 багатоквартирного будинку (пошкоджено 11 квартир) та 8 приватних будинків. Також постраждали 3 автомобілі, магазин, господарська споруда та паркан.



Що передувало: Повідомлялося, що через атаку російських ударних дронів у Київській області пошкоджені багатоповерхівка і приватний будинок, сталися пожежі.