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Вражеская атака БпЛА на Киевщину: погибли три человека

Ольга Глущенко, Ирина БалачукПятница, 24 января 2025, 07:16
Вражеская атака БпЛА на Киевщину: погибли три человека
фото: КОВА

В результате атаки вражеских БпЛА на Киевщину в ночь на 24 января погибли три человека: мужчина в Глевахе и супруги в Броварах.

Источник: исполняющий обязанности председателя Киевской ОВА Николай КалашникГСЧС и Полиция Киевской области в Telegram 

Прямая речь Калашника: "Погибший обнаружен на пожаре частного дома в результате падения обломков сбитой цели. Сейчас возгорание ликвидировано.

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Второй погибший – 36-летний мужчина в другом населенном пункте, где поврежден жилой 10-этажный дом".

Обновлено: В 7:35 полиция сообщила о 3 погибших на Киевщине.

Дословно правоохранители: "К сожалению, три человека погибли. Также 26-летний мужчина получил ожоги. Пострадавшего доставили в больницу, где оказывают всю необходимую помощь".

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фото: КОВА

Детали: На месте, где повреждена многоэтажка, два человека обратились к медикам после пожара. Мужчина 26 лет получил поверхностные ожоги верхних дыхательных путей. Женщина 38 лет – острую реакцию на стресс.

Калашник добавил, что уточняются списки пострадавших от атаки, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

 
фото: КОВА

Дополнено: Утром в ГСЧС уточнили, что российское железо наделало беды в Фастовском районе и в городе Бровары.

 
фото ГСЧС

На Фастовщине в Глевахе поврежден 10-этажный дом – там бушевал пожар и есть разрушения на 6-7 этажах.

Спасатели эвакуировали 150 жителей. Спасли травмированного мужчину с 6-го этажа и заблокированную женщину с 9-го, а также обнаружили погибшего мужчину 1988 г.р.

 
Фото ГСЧС

В Броварах обломки БПЛА разрушили жилой дом. Там также вспыхнул пожар. В результате атаки погибли супруги: мужчина 1966 г.р. и его жена 1965 г.р.

Возгорание на площади 120 кв.м потушили в 04:14 утра.

В полиции сообщили, что по состоянию на 7:30 утра в области зафиксировано повреждение 1 многоквартирного дома (повреждено 11 квартир) и 8 частных домов. Также пострадали 3 автомобиля, магазин, хозяйственная постройка и забор.

Что предшествовало: Сообщалось, что из-за атаки российских ударных дронов в Киевской области повреждены многоэтажка и частный дом, произошли пожары.

Киевская областьбеспилотникироссийско-украинская война
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