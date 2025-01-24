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Росія атакувала Україну 58 безпілотниками: 25 дронів збили, 27 – локаційно втрачені  

Ірина БалачукП'ятниця, 24 січня 2025, 09:24
Росія атакувала Україну 58 безпілотниками: 25 дронів збили, 27 – локаційно втрачені  
Фото ілюстративне з Facebook Повітряного командування "Центр"

Російські війська уночі 24 січня атакували Україну 58 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами; 25 дронів вдалося знищити, ще 27 були локаційно втрачені; внаслідок атаки 3 людини загинули та є руйнування у кількох регіонах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:00 підтверджено збиття 25-ти ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях. 27 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

На жаль, внаслідок ворожого удару на Київщині та Чернігівщині постраждали люди, є загиблі".

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Деталі: Повідомляється, що загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Передісторія:

Повітряні сили ЗСУбезпілотники
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