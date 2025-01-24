Россия атаковала Украину 58 беспилотниками: 25 дронов сбили, 27 – локационно потеряны 

Российские войска ночью 24 января атаковали Украину 58 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами; 25 дронов удалось уничтожить, еще 27 были локационно потеряны; в результате атаки 3 человека погибли и есть разрушения в нескольких регионах.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 25-ти ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Львовской областях. 27 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

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К сожалению, в результате вражеского удара на Киевщине и Черниговщине пострадали люди, есть погибшие".

Детали: Сообщается, что захватчики запускали дроны с направлений российских городов Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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