СМИ установили личности более 90 тысяч погибших россиян в войне: каждый четвертый – доброволец

Журналисты совместно с волонтерами идентифицировали 90 019 россиян, погибших в войне против Украины после полномасштабного вторжения. 23% из них заключили контракт уже после начала боевых действий.

Источник: BBC совместно с российским изданием "Медиазона"

Дословно: "Для сравнения, к ноябрю 2023 года добровольцы составляли лишь 14% от общего числа потерь. Средний возраст погибших в 2024 году, по уточненным данным, составлял 36 лет. Это больше, чем в первые два года войны".

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Инфографика ВВС

Детали: В 2025 году в российских регионах продолжаются активные кампании по набору добровольцев в армию. За участие в войне против Украины власти обещают дополнительные выплаты в среднем до 2 миллионов рублей. Как сообщают журналисты, на этой неделе стало известно об увеличении выплат в Ямале, Республике Марий Эл и Приморском крае.

По состоянию на 24 января 2025 года, по данным СМИ, больше всего погибших среди граждан России, воевавших против Украины, зафиксировано в Республике Башкортостан – 3932 человека.

"Реальное количество погибших больше – это только те, чьи имена мы смогли подтвердить по открытым источникам", – отмечают в BBC.

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Согласно исследованиям журналистов, более половины погибших россиян не имели никакого военного опыта до начала войны. Среди всех идентифицированных потерь 17% составляют заключенные, которые выбрали участие в боевых действиях вместо отбывания наказания. Еще 12% – это мобилизованные.

Одной из наименее многочисленных категорий погибших являются наемники частных военных компаний. В то же время среди кадровых военных, которые составляют 17% от 90 019 идентифицированных лиц, наибольшие потери понесли мотострелковые войска (5931 погибший) и десантники (3223 погибших).

"Реальные потери, очевидно, гораздо выше, чем можно установить через открытые источники. Опрошенные нами военные специалисты предполагают, что наш анализ российских кладбищ, воинских мемориалов и некрологов может охватывать от 45% до 65% от реального числа погибших...общее число погибших со стороны пророссийских сил может находиться в диапазоне от 159 500 до 223 500 военных", – говорится в материале.

Журналисты заявили, что для подсчета количества погибших и их идентификации они берут информацию из открытых источников, чаще всего анализируя заявления глав регионов и администраций, а также информацию с похорон.

"Подтверждением гибели мы считаем публикацию в российском официальном источнике или СМИ, публикации родственников или посты в других источниках, если они сопровождаются фотографиями захоронения", – сообщают СМИ.

Также они подчеркнули, что при подсчете они не учитывали военных, которые воевали на стороне самопровозглашенных непризнанных республик "ЛДНР", если погибший не был гражданином РФ и добровольно не вступил в ряды незаконных формирований.

Напомним: