Кремль: Путін готовий до контакту з Трампом

Трамп і Путін у 2018 році. фото Getty Images

У Кремлі заявили, що російський правитель Володимир Путін готовий до контакту з президентом США Дональдом Трампом, Москва чекає сигналів.

Джерело: спікер Кремля Дмитро Пєсков, цитує "РИА Новости"

Пряма мова: "Послухайте, Путін готовий, ми чекаємо сигналів, усі готові. Тому тут важко гадати на кавовій гущі. Як тільки буде, якщо щось буде, ми вас проінформуємо".

Реклама:

Деталі: Так Пєсков відповів на запитання, чи варто очікувати контактів глав Росії та США у вихідні.

Що передувало: Президент США Дональд Трамп підтвердив плани зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним для завершення розвʼязаної Росією повномасштабної війни проти України.

За даними ЗМІ, Трамп доручив підготувати телефонну розмову з Путіним, яка матиме на меті організацію зустрічі.