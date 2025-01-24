Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кремль: Путін готовий до контакту з Трампом

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 січня 2025, 11:46
Кремль: Путін готовий до контакту з Трампом
Трамп і Путін у 2018 році. фото Getty Images

У Кремлі заявили, що російський правитель Володимир Путін готовий до контакту з президентом США Дональдом Трампом, Москва чекає сигналів.

Джерело: спікер Кремля Дмитро Пєсков, цитує "РИА Новости"

Пряма мова: "Послухайте, Путін готовий, ми чекаємо сигналів, усі готові. Тому тут важко гадати на кавовій гущі. Як тільки буде, якщо щось буде, ми вас проінформуємо".

Реклама:

Деталі: Так Пєсков відповів на запитання, чи варто очікувати контактів глав Росії та США у вихідні.

Що передувало: Президент США Дональд Трамп підтвердив плани зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним для завершення розвʼязаної Росією повномасштабної війни проти України.

За даними ЗМІ, Трамп доручив підготувати телефонну розмову з Путіним, яка матиме на меті організацію зустрічі.

ПутінТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В ЄС офіційно призупинили безвіз для дипломатів і посадовців Грузії
ЄС погодив продовження санкцій проти Росії, пішовши на угоду з Угорщиною
Зеленський прибув до Польщі: матиме низку зустрічей і вшанує пам'ять жертв Аушвіца
Угорщина погодилась продовжити санкції проти Росії, але має умову – ЗМІ
Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про невизнання Лукашенка президентом – ЗМІ
фото, доповнено Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Івано-Франківщині – ОВА
Усі новини...
Дрони СБУ і ССО уразили один із найбільших російських НПЗ
У Путіна відповіли на заяву Трампа: Війна проти України не залежить від цін на нафту
Росія вимагає скасувати обіцянку НАТО в Бухаресті щодо вступу України для завершення війни
"На щиті": Україна повернула тіла 757 загиблих захисників
Останні новини
17:46
Гороховський: зацікавленість влади до Ради підтримки підприємництва впала
17:25
На Київщині 14-річний хлопець виліз на дах потяга і його вдарило струмом: підліток у лікарні
17:22
Впевнено зростає: голова НБУ розповів про особливості кредитування в Україні
17:17
АРМА передало стратегічно важливий завод в управління "Укренерго"
17:17
Венеційська комісія оцінила скасування виборів президента в Румунії
17:05
Лідери у галузі ШІ знову розпочинають дебати щодо ризиків нових технологій та проєкту Stargate
17:04
Минулого тижня Фонд держмайна залучив на приватизаційних аукціонах 56 мільйонів
16:58
Університет Карпенка-Карого відсторонив викладача Білоуса, якого звинувачують у домаганнях
16:57
ЄС планує відкласти план відмови від російського палива на місяць
16:55
ФотоЗеленський та маршалок Сейму поспілкувалися щодо українського вступу до ЄС
Усі новини...
Реклама:
Реклама: