Кремль: Путин готов к контакту с Трампом

Трамп и Путин в 2018 году. фото Getty Images

В Кремле заявили, что российский правитель Владимир Путин готов к контакту с президентом США Дональдом Трампом, Москва ждет сигналов.

Источник: спикер Кремля Дмитрий Песков, цитирует РИА "Новости"

Прямая речь: "Послушайте, Путин готов, мы ждём сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем".

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Детали: Так Песков ответил на вопрос, строит ли ожидать контактов глав России и США в выходные.

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп подтвердил планы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для завершения развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.

По данным СМИ, Трамп поручил подготовить телефонный разговор с Путиным, который будет иметь целью организацию встречи.