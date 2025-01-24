ВАКС продовжив арешт керівниці Хмельницької МСЕК Крупи та зменшив суму застави

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та депутатці облради від партії "Слуга народу" Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Вона залишатиметься під вартою до 23 березня 2025 року.

Джерело: ВАКС

Дослівно ВАКС: У четвер, 23 січня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та продовжила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, застосований раніше до очільниці Хмельницької обласної МСЕК (медико-соціальної експертної комісії)".

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Деталі: Підозрбвана залишається під арештом ще щонайменше 60 днів, тобто до 23 березня 2025 року включно.

Водночас, Крупі зменшили суму застави – до 260 млн грн.

У разі внесення застави вона зможе вийти із СІЗО, але буде зобовʼязана з’являтися за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді чи суду. Вона також має не залишати межі міста Хмельницький без відповідного дозволу, утримуватися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі суду, повідомляти про зміну місця проживання та передати уповноваженому органу свій закордонний паспорт і інші документи, які дають право на перетин кордону України.

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Того ж дня Апеляційна палата ВАКС частково скасувала попереднє рішення суду щодо арешту майна головної лікарки Хмельницької обласної МСЕК та третіх осіб у цій справі.

"За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту, частково задовольнила апеляційні скарги представників третіх осіб, ухвалу ВАКС скасувала в частині накладення арештів на квартиру та земельну ділянку, які на праві власності належать третім особам", – йдеться в повідомленні.

Передісторія: