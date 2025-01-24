ВАКС продовжив арешт керівниці Хмельницької МСЕК Крупи та зменшив суму застави
Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та депутатці облради від партії "Слуга народу" Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Вона залишатиметься під вартою до 23 березня 2025 року.
Джерело: ВАКС
Дослівно ВАКС: У четвер, 23 січня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та продовжила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, застосований раніше до очільниці Хмельницької обласної МСЕК (медико-соціальної експертної комісії)".
Деталі: Підозрбвана залишається під арештом ще щонайменше 60 днів, тобто до 23 березня 2025 року включно.
Водночас, Крупі зменшили суму застави – до 260 млн грн.
У разі внесення застави вона зможе вийти із СІЗО, але буде зобовʼязана з’являтися за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді чи суду. Вона також має не залишати межі міста Хмельницький без відповідного дозволу, утримуватися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі суду, повідомляти про зміну місця проживання та передати уповноваженому органу свій закордонний паспорт і інші документи, які дають право на перетин кордону України.
Того ж дня Апеляційна палата ВАКС частково скасувала попереднє рішення суду щодо арешту майна головної лікарки Хмельницької обласної МСЕК та третіх осіб у цій справі.
"За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту, частково задовольнила апеляційні скарги представників третіх осіб, ухвалу ВАКС скасувала в частині накладення арештів на квартиру та земельну ділянку, які на праві власності належать третім особам", – йдеться в повідомленні.
Передісторія:
- 4 жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду Олександра Крупу на незаконному збагаченні.
- 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн.
- Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розшукало перші активи п’ятьох фігурантів, задіяних у кримінальні схеми у МСЕК.
- Зокрема, йдеться про 128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості (у тому числі житлові будинки та квартири в обласних центрах, квартири в Києві, апартаменти, розважальні комплекси, гаражі, паркомісця, офіси), 140 земельних ділянок, 30 автівок, у тому числі преміального класу, корпоративні права на загальну суму понад 20 млн грн, мільйони гривень на рахунках в банках, зброю.
- У листопаді hromadske у своєму розслідуванні розповіло, що в селі Волиця Хмельницької області в родини колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи є 10 земельних ділянок і 9 будинків. Більшу частину цього майна придбали у 2021−2022 роках.