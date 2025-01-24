ВАКС продлил арест руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы и уменьшил сумму залога

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и депутату облсовета от партии "Слуга народа" Татьяне Крупе, которую подозревают в незаконном обогащении. Она будет оставаться под стражей до 23 марта 2025 года.

Источник: ВАКС

Дословно ВАКС: В четверг, 23 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и продолжила меру пресечения в виде содержания под стражей, примененную ранее к руководительнице Хмельницкой областной МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии)".

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Детали: Подозреваемая остается под арестом еще минимум 60 дней, то есть до 23 марта 2025 года включительно.

В то же время, Крупе уменьшили сумму залога – до 260 млн грн.

В случае внесения залога она сможет выйти из СИЗО, но будет обязана являться по каждому требованию к детективу, прокурору, следственному судье или суду. Она также должна не покидать пределы города Хмельницкий без соответствующего разрешения, воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда, сообщать об изменении места жительства и передать уполномоченному органу свой загранпаспорт и другие документы, которые дают право на пересечение границы Украины.

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В тот же день Апелляционная палата ВАКС частично отменила предыдущее решение суда об аресте имущества главного врача Хмельницкой областной МСЭК и третьих лиц по этому делу.

"По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы стороны защиты, частично удовлетворила апелляционные жалобы представителей третьих лиц, постановление ВАКС отменила в части наложения арестов на квартиру и земельный участок, которые на праве собственности принадлежат третьим лицам", – говорится в сообщении.

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