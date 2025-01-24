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ВАКС продлил арест руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы и уменьшил сумму залога

Анастасия ПроцПятница, 24 января 2025, 13:58
ВАКС продлил арест руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы и уменьшил сумму залога
Татьяна Крупа. Иллюстративное фото: Getty Images

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и депутату облсовета от партии "Слуга народа" Татьяне Крупе, которую подозревают в незаконном обогащении. Она будет оставаться под стражей до 23 марта 2025 года. 

Источник: ВАКС

Дословно ВАКС: В четверг, 23 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и продолжила меру пресечения в виде содержания под стражей, примененную ранее к руководительнице Хмельницкой областной МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии)".

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Детали: Подозреваемая остается под арестом еще минимум 60 дней, то есть до 23 марта 2025 года включительно.

В то же время, Крупе уменьшили сумму залога – до 260 млн грн.

В случае внесения залога она сможет выйти из СИЗО, но будет обязана являться по каждому требованию к детективу, прокурору, следственному судье или суду. Она также должна не покидать пределы города Хмельницкий без соответствующего разрешения, воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда, сообщать об изменении места жительства и передать уполномоченному органу свой загранпаспорт и другие документы, которые дают право на пересечение границы Украины.

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В тот же день Апелляционная палата ВАКС частично отменила предыдущее решение суда об аресте имущества главного врача Хмельницкой областной МСЭК и третьих лиц по этому делу.

"По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы стороны защиты, частично удовлетворила апелляционные жалобы представителей третьих лиц, постановление ВАКС отменила в части наложения арестов на квартиру и земельный участок, которые на праве собственности принадлежат третьим лицам", – говорится в сообщении.

Предыстория:

  • 4 октября правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына – чиновника областного управления Пенсионного фонда Александра Крупу на незаконном обогащении.
  • 7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Татьяне Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.
  • Национальное агентство по розыску и менеджменту активов разыскало первые активы пяти фигурантов, задействованных в криминальных схемах в МСЭК.
  • В частности, речь идет о 128 единицах жилой и нежилой недвижимости (в том числе жилые дома и квартиры в областных центрах, квартиры в Киеве, апартаменты, развлекательные комплексы, гаражи, паркоместа, офисы), 140 земельных участков, 30 автомобилей, в том числе премиального класса, корпоративные права на общую сумму более 20 млн грн, миллионы гривен на счетах в банках, оружие.
  • В ноябре hromadske в своем расследовании рассказало, что в селе Волица Хмельницкой области у семьи бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы есть 10 земельных участков и 9 домов. Большую часть этого имущества приобрели в 2021-2022 годах.

коррупциясуд
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