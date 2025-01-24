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Британська розвідка оцінила втрати КНДР на Курщині: близько 4 тисяч військових

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 січня 2025, 14:23
Британська розвідка оцінила втрати КНДР на Курщині: близько 4 тисяч військових
скриншот із відео ССО

За оцінкою британської розвідки, станом на січень 2025 року на російсько-українській війні Північна Корея вже втратила близько 4 тисяч військових, які брали участь у боях у Курській області РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на огляд Міністерства оборони Британії від 24 січня

Деталі: Як ідеться в повідомленні, станом на середину січня 2025 року сили Північної Кореї з високою ймовірністю зазнали близько 4 тисяч втрат у наступальних бойових діях проти українських військ у Курській області РФ. З них приблизно чверть загинули в бою. 

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В аналізі зазначили, що загальна кількість втрат становить більше третини від приблизно 11 тисяч бойових підрозділів КНДР, розгорнутих на Курщині. 

Зазначається, що попри значні бойові втрати, північнокорейські війська досягли лише тактичних успіхів у Курській області. 

Британці зауважили, що війська Росії та Північної Кореї майже напевно стикаються з труднощами оперативної сумісності. 

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"Ці дві сили не розмовляють спільною мовою, і війська КНДР майже напевно мають труднощі з інтеграцією в російську структуру командування і управління", – підсумували у розвідці Британії.

Цього ж дня у розвідці Естонії заявили, що є ознаки того, що Північна Корея направить на допомогу Росії ще військових до літа.

Що передувало: 22 січня Сили спеціальних операцій розповіли, як їхні оператори знищили 21 та поранили 40 північнокорейських військових, які наступали на українські позиції у Курській області РФ.

КНДРКурська область війнавтрати у війні
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