Британская разведка оценила потери КНДР на Курщине: около 4 тысяч военных

По оценке британской разведки, по состоянию на январь 2025 года на российско-украинской войне Северная Корея уже потеряла около 4 тысяч военных, участвовавших в боях в Курской области РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обзор Министерства обороны Великобритании от 24 января

Детали: Как говорится в сообщении, по состоянию на середину января 2025 года силы Северной Кореи с высокой вероятностью понесли около 4 тысяч потерь в наступательных боевых действиях против украинских войск в Курской области РФ. Из них примерно четверть погибли в бою.

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В анализе отметили, что общее количество потерь составляет более трети от примерно 11 тысяч боевых подразделений КНДР, развернутых на Курщине.

Отмечается, что несмотря на значительные боевые потери, северокорейские войска достигли лишь тактических успехов в Курской области.

Британцы отметили, что войска России и Северной Кореи почти наверняка сталкиваются с трудностями оперативной совместимости.

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"Эти две силы не говорят на одном языке, и войска КНДР почти наверняка имеют трудности с интеграцией в российскую структуру командования и управления", – подытожили в разведке Британии.

В этот же день в разведке Эстонии заявили, что есть признаки того, что Северная Корея направит на помощь России еще военных до лета.

Что предшествовало: 22 января Силы специальных операций рассказали, как их операторы уничтожили 21 и ранили 40 северокорейских военных, которые наступали на украинские позиции в Курской области РФ.