Закупівлі зброї перетворилися на "Амазон": Умєров відмовився продовжити контракт із очільницею АОЗ

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що відомство не продовжить контракт із очільницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою.

Джерело: Умєров у Facebook

Пряма мова: "Закупівлі зброї, які повинні бути закритими під час воєнного стану та повномасштабної війни з Росією, чомусь перетворилися на "Амазон", де кожен користувач інтернету може у реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах та у яких виробників. А масштаби цих закупівель, які були б принаймні співмірними з піаром у ЗМІ, наші захисники на фронті так і не відчули.

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Тому я ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив цю роботу:

1. Подаю до Кабміну подання на звільнення мого заступника — Дмитра Кліменкова.

2. Контракт із Мариною Безруковою Міністерство оборони не продовжує".

Деталі: Міністр також додав, що Міноборони відкликає двох представників держави з Наглядової ради. Відзначимо, що йдеться про керівника фонду "Повернись живим" Тараса Чмута та ексзаступника міністра оборони Умєрова Юрія Джигира.

За словами Умєрова, це стане прецедентом в історії державного корпоративного управління, "коли два незалежних представники Наглядової ради підтримали позицію держави, а уповноважений державою представник інтересів держави проігнорував рекомендації органу управління".

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Він заявив про перезапуск Наглядової ради найближчим часом.

Очільник Міноборони повідомив, що директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова: "Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша — лише створювала медійний шум. Розмов про закупівлю озброєння для армії багато, результат — незадовільний".

Зі слів Умєрова, єдиний критерій, який Міноборони ставить перед Агентством оборонних закупівель — вчасно і в повному обсязі забезпечити фронт усім необхідним озброєнням: "На жаль, за останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, "зливи" контрактів, "злив" інформації (правоохоронці обовʼязково ще перевірять ці факти), піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ".

Що було раніше: Безрукова раніше заявила, що через скандальні неякісні 120-мм міни у неї "почали погіршуватися" стосунки з міністром оборони.

За її словами, вона підписала контракт щодо мін у перші тижні перебування на посаді і "не мала жодних шансів цього не зробити". Влітку, коли стало очевидно, що завод не може вчасно виготовити міни, на одній з нарад заступник міністра Дмитро Кліменков попросив АОЗ продовжити терміни постачання за контрактом. Безрукова відповіла відмовою.

Згодом Агентству вдалося отримати кошти за браковані боєприпаси і купити в інших виробників.

Наглядова рада АОЗ подала Умєрову рекомендацію продовжити на один рік контракт з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

Наглядова рада Агенції оборонних закупівель 21 січня прийняла рішення про подовження контракту з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

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