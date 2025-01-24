Закупки оружия превратились в "Амазон": Умеров отказался продлить контракт с главой АОЗ

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что ведомство не продлит контракт с главой Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой.

Источник: Умеров в Facebook

Прямая речь: "Закупки оружия, которые должны быть закрытыми во время военного положения и полномасштабной войны с Россией, почему-то превратились в "Амазон", где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей. А масштабы этих закупок, которые были бы по крайней мере соизмеримыми с пиаром в СМИ, наши защитники на фронте так и не почувствовали.

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Поэтому я принял решение отстранить всех, кто провалил эту работу:

Подаю в Кабмин представление на увольнение моего заместителя - Дмитрия Клименкова.

Контракт с Мариной Безруковой Министерство обороны не продлевает".

Детали: Министр также добавил, что Минобороны отзывает двух представителей государства из Наблюдательного совета. Отметим, что речь идет о руководителе фонда "Вернись живым" Тарасе Чмуте и экс-заместителе министра обороны Умерова Юрии Джигире.

По словам Умерова, это станет прецедентом в истории государственного корпоративного управления, "когда два независимых представителя Наблюдательного совета поддержали позицию государства, а уполномоченный государством представитель интересов государства проигнорировал рекомендации органа управления".

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Он заявил о перезапуске Наблюдательного совета в ближайшее время.

Глава Минобороны сообщил, что директором АОЗ будет назначен Арсен Жумадилов: "В этом году АОЗ и ДОТ имели одинаковые условия. Одно агентство выполнило работу, другое - только создавало медийный шум. Разговоров о закупке вооружения для армии много, результат - неудовлетворительный".

По словам Умерова, единственный критерий, который Минобороны ставит перед Агентством оборонных закупок - вовремя и в полном объеме обеспечить фронт всем необходимым вооружением: "К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, "сливы" контрактов, "слив" информации (правоохранители обязательно еще проверят эти факты), пиар бездействия и невыполнение КРІ подчиненным предприятием МОУ".

Что было раньше: Безрукова ранее заявила, что из-за скандальных некачественных 120-мм мин у нее "начали ухудшаться" отношения с министром обороны.

По ее словам, она подписала контракт по минам в первые недели пребывания в должности и "не имела никаких шансов этого не сделать". Летом, когда стало очевидно, что завод не может вовремя изготовить мины, на одном из совещаний замминистра Дмитрий Клименков попросил АОЗ продлить сроки поставки по контракту. Безрукова ответила отказом.

Впоследствии Агентству удалось получить средства за бракованные боеприпасы и купить у других производителей.

Наблюдательный совет АОЗ подал Умерову рекомендацию продлить на один год контракт с действующим директором АОЗ Мариной Безруковой.

Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок 21 января принял решение о продлении контракта с действующим директором АОЗ Мариной Безруковой.

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