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Директорка АОЗ: Стосунки з Умєровим погіршилися через неякісні міни

Українська правда, Роман ПетренкоСубота, 18 січня 2025, 15:53
Директорка АОЗ: Стосунки з Умєровим погіршилися через неякісні міни
фотО: УП

Директорка Агентства оборонних закупівель Марина Безрукова заявила, що через скандальні неякісні 120-мм міни у неї "почали погіршуватися" стосунки з міністром оборони Рустемом Умєровим.

Джерело: Безрукова в інтервʼю "Українській правді", яке вийде 19 січня в програмі УП Тиждень на YouTube

Деталі: За словами Безрукової, вона підписала контракт у перші тижні перебування на посаді і "не мала жодних шансів цього не зробити". Влітку, коли стало очевидно, що завод не може вчасно виготовити міни, на одній з нарад заступник міністра Дмитро Кліменков попросив АОЗ продовжити терміни постачання за контрактом. Безрукова відповіла відмовою.

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Після цього, як стверджує посадовиця, її стосунки з міністром Рустемом Умеровим "почали погіршуватися".

Агентству вдалося отримати кошти за браковані боєприпаси і купити в інших виробників.

Пряма мова Безрукової: "Нам вдалося повернути гроші за зірвану програму з постачання снарядів, але ми втратили час".

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Нагадаємо: Інтервʼю Безрукової вийде у програмі "УП тиждень" в неділю 19 січня.

У кінці тижня у директорки Агентства оборонних закупівель закінчується контракт.

У листопаді Міністерство оборони заявило, що "активно розслідує" причини постачання неякісних 120-міліметрових мін на фронт.

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