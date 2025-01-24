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На фронті понад 100 зіткнень з ворогом з початку доби, майже 50% на Покровському напрямку – Генштаб

Альона Мазуренко П'ятниця, 24 січня 2025, 19:23
На фронті понад 100 зіткнень з ворогом з початку доби, майже 50% на Покровському напрямку – Генштаб
фото із Facebook Генштабу

З початку доби на фронті окупанти здійснили 117 атак, найбільше – на Покровському напрямку, де захисникам вдалося відбити 30 спроб ворога, 16 боєзіткнень - досі тривають.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Загалом, від початку доби відбулося 117 бойових зіткнень".

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Деталі: На Харківському напрямку захисники відбили один ворожий штурм в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 9 штурмових дій неподалік Піщаного, Глушківки, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю та Загризового. Триває чотири боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 11 разів поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Зелена Долина та Торське. Незавершеними залишилося чотири боєзіткнення.

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Сили оборони відбивають 25 атак росіян поблизу Часового Яру, Васюківки, Новомаркового та Білої Гори на Краматорському напрямку, 17 боєзіткнень ще тривають.

На Торецькому напрямку противник атакував 13 разів неподалік Торецька, Кримського, Леонідівки та Щербинівки. Чотири атаки ще тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 46 спроб потіснити захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Єлізаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлине, Новоєлізаветівка, Успенівка, Срібне, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 30 атак, 16 боєзіткнень - досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив одну спробу атакувати поблизу Костянтинополя, боєзіткнення – продовжується.

На Оріхівському напрямку противник, за підтримки авіації, тричі атакував в напрямках Малої Токмачки та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку захисники відбивали 2 атаки противника, одне боєзіткнення триває дотепер.

В операційній зоні на Курщині підрозділи сил оборони протягом доби відбивали 6 атак російських загарбників, 5 атак ще тривають - тривають.

Генштабвійнаросійсько-українська війна
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