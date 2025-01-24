На фронте более 100 столкновений с врагом с начала суток, почти 50% на Покровском направлении – Генштаб
С начала суток на фронте оккупанты совершили 117 атак, больше всего - на Покровском направлении, где защитникам удалось отразить 30 попыток врага, 16 боестолкновений - до сих пор продолжаются.
Источник: Генштаб
Дословно: "В общем, с начала суток произошло 117 боевых столкновений".
Детали: На Харьковском направлении защитники отбили один вражеский штурм в районе Волчанска.
На Купянском направлении противник совершил 9 штурмовых действий неподалеку Песчаного, Глушковки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая и Загрызово. Продолжается четыре боестолкновения.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Зеленая Долина и Торское. Незавершенными остались четыре боестолкновения.
Силы обороны отражают 25 атак россиян вблизи Часового Яра, Васюковки, Новомаркового и Белой Горы на Краматорском направлении, 17 боестолкновений еще продолжаются.
На Торецком направлении противник атаковал 13 раз неподалеку Торецка, Крымского, Леонидовки и Щербиновки. Четыре атаки еще продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 46 попыток потеснить защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котлино, Новоелизаветовка, Успеновка, Серебряное, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 30 атак, 16 боестолкновений - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.
На Новопавловском направлении враг совершил одну попытку атаковать вблизи Константинополя, боестолкновение - продолжается.
На Ореховском направлении противник, при поддержке авиации, трижды атаковал в направлениях Малой Токмачки и Новоданиловки.
На Приднепровском направлении защитники отражали 2 атаки противника, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
В операционной зоне на Курщине подразделения сил обороны в течение суток отражали 6 атак российских захватчиков, 5 атак еще продолжаются - продолжаются.