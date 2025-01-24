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На фронте более 100 столкновений с врагом с начала суток, почти 50% на Покровском направлении – Генштаб

Алена МазуренкоПятница, 24 января 2025, 19:23
На фронте более 100 столкновений с врагом с начала суток, почти 50% на Покровском направлении – Генштаб
фото из Facebook Генштаба

С начала суток на фронте оккупанты совершили 117 атак, больше всего - на Покровском направлении, где защитникам удалось отразить 30 попыток врага, 16 боестолкновений - до сих пор продолжаются.

Источник: Генштаб

Дословно: "В общем, с начала суток произошло 117 боевых столкновений".

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Детали: На Харьковском направлении защитники отбили один вражеский штурм в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник совершил 9 штурмовых действий неподалеку Песчаного, Глушковки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая и Загрызово. Продолжается четыре боестолкновения.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Зеленая Долина и Торское. Незавершенными остались четыре боестолкновения.

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Силы обороны отражают 25 атак россиян вблизи Часового Яра, Васюковки, Новомаркового и Белой Горы на Краматорском направлении, 17 боестолкновений еще продолжаются.

На Торецком направлении противник атаковал 13 раз неподалеку Торецка, Крымского, Леонидовки и Щербиновки. Четыре атаки еще продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 46 попыток потеснить защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котлино, Новоелизаветовка, Успеновка, Серебряное, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 30 атак, 16 боестолкновений - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

На Новопавловском направлении враг совершил одну попытку атаковать вблизи Константинополя, боестолкновение - продолжается.

На Ореховском направлении противник, при поддержке авиации, трижды атаковал в направлениях Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении защитники отражали 2 атаки противника, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

В операционной зоне на Курщине подразделения сил обороны в течение суток отражали 6 атак российских захватчиков, 5 атак еще продолжаются - продолжаются.

Генштабвойнароссийско-украинская война
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