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Ворог вже фіксується в центрі Великої Новосілки – DeepState

Альона Мазуренко П'ятниця, 24 січня 2025, 20:53
Ворог вже фіксується в центрі Великої Новосілки – DeepState

Російські окупанти публікують кадри із центральних вулиць Великої Новосілки, що на Донеччині. Аналітики DeepState вважають, що битва за населений пункт добігає кінця.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Противник продовжує зачистку і вже фіксується в центрі Великої Новосілки.

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Ворог починає публікувати кадри з Великої Новосілки, одночасно, маніпулюючи тим, що вони нібито взяли під контроль все селище, що не відповідає дійсності на даний момент.

Противник має успіх у просуванні на східних околицях, а також зайняв невелику частину центральних вулиць населеного пункту, де вони знімали свої відео з ганчірками".

 
мапа deepstatemap 24 січня

Деталі: Також окупанти пробують тиснути з півдня і зі сторони Времівки, застосовуючи величезну кількість ресурсів, зокрема, піхоти і техніки.

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Аналітики відзначають, що ситуація навколо селища складна і можна констатувати, що "битва за Велику Новосілку добігає кінця".

Що передувало: У ніч на 16 січня стало відомо, що росіяни окупували Нескучне, кільце навколо Великої Новосілки стискається.

Повідомлялося, що російська армія, яка з осені 2024 року просувається під Великою Новосілкою, що на Донеччині, та намагається її оточити, готується штурмувати населений пункт.

23 січня повідомлялося, що на Новопавлівському напрямку поблизу Великої Новосілки є ризик оперативного оточення українських військ.

Що варто знати: Загалом умови для оборони Великої Новосілки стали надзвичайно складні, адже з осені 2024-го Велика Новосілка перебуває в напівоточенні. Відстань між крайніми точками українських позицій на півночі на південному заході, тобто ширина "горлечка", через яке проходить доставка людей, БК та провізії до Великої Новосілки, складає близько семи кілометрів. Логістика ускладнена, заїхати у населений пункт на техніці вже неможливо.

війнаокупаціяДонецька область
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